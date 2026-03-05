Дезинформация о шпионском софте в Vodafone и «Киевстар»: советник МОУ объяснил, как на самом деле работают трекеры врага

Советник Министерства обороны Украины и эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов опроверг резонансные слухи о том, что ядра ведущих мобильных операторов "Киевстар" и Vodafone якобы поражены российским шпионским программным обеспечением для корректировки полетов БПЛА.

Украинские мобильные операторы

По словам специалиста, утверждение о том, что оккупанты управляют дронами-камикадзе через украинские сети, являются дезинформацией. Он подчеркнул, что специалисты многих ведомств постоянно исследуют сбитые аппараты и не находят подтверждений таким сценариям.

"У нас в стране десяток служб и ведомств изучают трофейные Шахеды. В настоящее время у Шахедов нет ФИЗИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ управления через сети мобильной связи", — подчеркнул Сергей "Флэш".

Эксперт подробно разъяснил техническую сторону вопроса, отметив, что враг использует только средства мониторинга, а не прямого управления:

"Все, что есть, это трекер, имеющий два модема и управление модемами через одноплатный компьютер Raspberry Pi. Два модема имеют 4 внешних антенны. Трекер имеет функционал передачи местоположения Шахеда и параметров работы двигателя".

Сергей "Флэш" также продемонстрировал фотодоказательства разных поколений вражеских трекеров и антенн, отметив, что у украинских сил действенные инструменты для противодействия этим устройствам.

"Работу таких трекеров мы блокируем после пересечения Шахедами границ", — подытожил советник МОУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинским специалистам удалось значительно ослабить возможности врага по наведению ударных беспилотников с северного направления. О ликвидации ключевой сети связи оккупантов сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.