Дев'ятсот Шахедів і десятки ракет: Росія вже готова до нового масованого обстрілу України

Російські окупанти завершують підготовку до чергового масованого обстрілу України. Ворог уже накопичив значний арсенал дронів та ракет. Про це інформують моніторингові канали.

Атака РФ по Україні (фото з відкритих джерел)

За оцінками спостерігачів, окупанти можуть застосувати до 900 ударних дронів, а також балістичні та крилаті ракети. Атака може відбутися впродовж найближчих трьох діб.

За даними моніторів, росіяни потенційно можуть використати:

шість Ту-95МС;

чотири Ту-22М3;

900 ударних дронів;

вісім МіГ-31К;

12 крилатих ракет "Іскандер-К";

12 балістичних ракет "Іскандер-М";

16 крилатих ракет "Калібр".

"Ворог продовжує передислокацію стратегічної авіації, закінчуючи підготовку до масованого ракетного удару", – зазначають монітори.

Також повідомляється, що протягом останніх днів росіяни активно звозили ударні дрони до пускових майданчиків:

Шаталове – приблизно 130 дронів;

Брянськ – 120;

Приморсько-Ахтарськ – 150;

Крим – 100;

Донецьк – 50;

Міллєрове – 140;

Курськ – 160;

Орел – 110.

Під загрозою опиняються об’єкти критичної інфраструктури України. Можливими цілями ворога можуть стати енергетичні, газові та промислові об’єкти.

Ймовірно, атаки можуть бути спрямовані на північні, центральні та західні регіони країни.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що незважаючи на значні втрати, яких Сили оборони завдають ворогу, російські війська продовжують демонструвати високі темпи просування. Особливо небезпечною на передовій стала інфільтрація ворожих груп у тил.

Про це повідомив підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін у Telegram. За його словами, обидва твердження — "росіяни несуть величезні втрати" та "росіяни просуваються чи не найбільшими темпами" — є абсолютно точними.



Він підкреслив, що серйозною проблемою для Сил оборони стала інфільтрація ворожих груп у тил. Російські підрозділи проникають у тилові райони, закріплюються і накопичують сили.