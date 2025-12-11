logo

Девятьсот Шахедов и десятки ракет: Россия уже готова к новому массированному обстрелу Украины

Российские оккупанты могут атаковать Украину ракетами и дронами в течение ближайших трех суток.

11 декабря 2025, 21:46
Российские оккупанты завершают подготовку к очередному массированному обстрелу Украины. Враг уже накопил значительный арсенал дронов и ракет. Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Девятьсот Шахедов и десятки ракет: Россия уже готова к новому массированному обстрелу Украины

Атака РФ по Украине (фото из открытых источников)

По оценкам наблюдателей, оккупанты могут применить до 900 ударных дронов, а также баллистические и крылатые ракеты. Атака может состояться в ближайшие три дня.

По данным мониторов, россияне могут использовать:

шесть Ту-95МС;
четыре Ту-22М3;
900 ударных дронов;
восемь МиГ-31К;
12 крылатых ракет "Искандер-К";
12 баллистических ракет "Искандер-М";
16 крылатых ракет "Калибр".

"Враг продолжает передислокацию стратегической авиации, заканчивая подготовку к массированному ракетному удару", — отмечают мониторы.

Также сообщается, что в течение последних дней россияне активно свозили ударные дроны на пусковые площадки:

Шаталово – примерно 130 дронов;
Брянск – 120;
Приморско-Ахтарск – 150;
Крым – 100;
Донецк – 50;
Миллерово – 140;
Курск – 160;
Орел – 110.

Под угрозой оказываются объекты критической инфраструктуры Украины. Возможными целями неприятеля могут стать энергетические, газовые и промышленные объекты.

Вероятно атаки могут быть направлены на северные, центральные и западные регионы страны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что, несмотря на значительные потери, которые Силы обороны наносят врагу, российские войска продолжают демонстрировать высокие темпы продвижения. Особо опасной на передовой стала инфильтрация вражеских групп в тыл.

Об этом сообщил подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин в Telegram. По его словам, оба утверждения — "россияне несут огромные потери" и "россияне продвигаются едва ли не самыми большими темпами" — абсолютно точны.

Он подчеркнул, что серьезной проблемой для сил обороны стала инфильтрация вражеских групп в тыл. Российские подразделения попадают в тыловые районы, закрепляются и скапливают силы.



