Девятьсот Шахедов и десятки ракет: Россия уже готова к новому массированному обстрелу Украины

Лиля Воробьева
Российские оккупанты завершают подготовку к очередному массированному обстрелу Украины. Враг уже накопил значительный арсенал дронов и ракет. Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Атака РФ по Украине (фото из открытых источников)
По оценкам наблюдателей, оккупанты могут применить до 900 ударных дронов, а также баллистические и крылатые ракеты. Атака может состояться в ближайшие три дня.
По данным мониторов, россияне могут использовать:
шесть Ту-95МС;
четыре Ту-22М3;
900 ударных дронов;
восемь МиГ-31К;
12 крылатых ракет "Искандер-К";
12 баллистических ракет "Искандер-М";
16 крылатых ракет "Калибр".
"Враг продолжает передислокацию стратегической авиации, заканчивая подготовку к массированному ракетному удару", — отмечают мониторы.
Также сообщается, что в течение последних дней россияне активно свозили ударные дроны на пусковые площадки:
Шаталово – примерно 130 дронов;
Брянск – 120;
Приморско-Ахтарск – 150;
Крым – 100;
Донецк – 50;
Миллерово – 140;
Курск – 160;
Орел – 110.
Под угрозой оказываются объекты критической инфраструктуры Украины. Возможными целями неприятеля могут стать энергетические, газовые и промышленные объекты.
Вероятно атаки могут быть направлены на северные, центральные и западные регионы страны.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что, несмотря на значительные потери, которые Силы обороны наносят врагу, российские войска продолжают демонстрировать высокие темпы продвижения. Особо опасной на передовой стала инфильтрация вражеских групп в тыл.
Об этом сообщил подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин в Telegram. По его словам, оба утверждения — "россияне несут огромные потери" и "россияне продвигаются едва ли не самыми большими темпами" — абсолютно точны.