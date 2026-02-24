Російські пропагандистські Telegram-канали поширюють дезінформацію про те, що видання Deutsche Welle нібито повідомило про "два мільйони загиблих українських військових". Як зазначають у Центрі стратегічних комунікацій та StopFake, це твердження є абсолютною брехнею.

«Deutsche Welle повідомило про два мільйони загиблих українських військових»: що відомо

Насправді оригінальний сюжет DW від 2 лютого 2026 року був присвячений роботі судових медиків в Одесі, які ідентифікують тіла загиблих захисників, повернуті з РФ. У реальному матеріалі йшлося лише про 700 ідентифікованих тіл із 3000 у конкретному регіоні. Пропагандисти ж створили маніпулятивне відео, додавши до оригінального п’ятихвилинного репортажу "20-секундний фейковий уривок із зміненим закадровим текстом". Саме в цій вставці звучить вигадана цифра: "500 000 неідентифікованих і 1 500 000 упізнаних тіл".

Фахівці наголошують, що жодних згадок про "два мільйони" в оригінальному матеріалі немає. Згідно з офіційними даними України станом на початок 2026 року, кількість загиблих військових (без урахування зниклих безвісти) становить "близько 55 тисяч". Цю цифру озвучив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю France 2. Хоча оцінки західних аналітиків можуть бути вищими за офіційні, вони також не мають нічого спільного з цифрою у два мільйони.

У Центрі стратегічних комунікацій пояснюють, що це типовий приклад методу "відео-двійника" під брендом відомого ЗМІ, який Росія використовує з метою "перебільшення втрат і деморалізації суспільства".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю Le Monde заявив, що Росія втрачає на фронті більше військових, ніж встигає набирати.

За його словами, у 2026 році Москва змогла залучити до війська близько 406 тисяч осіб, тоді як втрати РФ становлять приблизно 418 тисяч. Сирський наголосив, що це перший випадок за час повномасштабного вторгнення, коли російська мобілізація не перекриває бойові втрати.