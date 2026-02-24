Российские пропагандистские Telegram-каналы распространяют дезинформацию о том, что издание Deutsche Welle якобы сообщило о "двух миллионах погибших украинских военных". Как отмечают в Центре стратегических коммуникаций и StopFake, это утверждение является абсолютной ложью.

«Deutsche Welle сообщило о двух миллионах погибших украинских военных»: что известно

На самом деле оригинальный сюжет DW от 2 февраля 2026 года был посвящен работе судебных медиков в Одессе, идентифицирующих тела погибших защитников, возвращенных из РФ. В реальном материале речь шла только о 700 идентифицированных телах из 3000 в конкретном регионе. Пропагандисты же создали манипулятивное видео, добавив к оригинальному пятиминутному репортажу "20-секундный фейковый отрывок с измененным закадровым текстом". Именно в этой вставке звучит вымышленная цифра: "500 000 неидентифицированных и 1 500 000 опознанных тел".

Специалисты отмечают, что никаких упоминаний о "двух миллионах" в оригинальном материале нет. Согласно официальным данным Украины по состоянию на начало 2026 года, количество погибших военных (без учета пропавших без вести) составляет "около 55 тысяч". Эту цифру озвучил Президент Владимир Зеленский в интервью France 2. Хотя оценки западных аналитиков могут быть выше официальных, они также не имеют ничего общего с цифрой в два миллиона.

В Центре стратегических коммуникаций объясняют, что это типичный пример метода видео-двойника под брендом известного СМИ, который Россия использует с целью преувеличения потерь и деморализации общества.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью Le Monde заявил, что Россия теряет на фронте больше военных, чем успевает набирать.

По его словам, в 2026 году Москва смогла привлечь в армию около 406 тысяч человек, в то время как потери РФ составляют примерно 418 тысяч. Сырский подчеркнул, что это первый случай во время полномасштабного вторжения, когда российская мобилизация не перекрывает боевые потери.