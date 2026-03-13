Десантники ЗСУ штурмом захопили позицію росіян: що відбулося далі
Десантники ЗСУ штурмом захопили позицію росіян: що відбулося далі

Українські десантники штурмом зайшли на позицію росіян та взяли полонених

13 березня 2026, 20:20
Ткачова Марія

Українські десантники провели штурмову операцію на одній із ділянок фронту та захопили позицію російських військових.

Десантники ЗСУ штурмом захопили позицію росіян: що відбулося далі

Український штурм на росіян

Як повідомили у 77 окремій аеромобільній Наддніпрянській бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ, бійці 2 аеромобільного батальйону здійснили рішучі штурмові дії та зайшли безпосередньо на позицію противника.

Під час ближнього бою українські військові змусили російських окупантів скласти зброю. У результаті операції четверо військовослужбовців армії РФ здалися в полон.

Ще один російський військовий, який чинив опір, був ліквідований.

Полонені поповнять обмінний фонд України та можуть бути використані під час майбутніх обмінів полоненими.

У бригаді зазначають, що ця операція стала черговим свідченням того, що російські підрозділи втрачають контроль над ситуацією навіть на власних позиціях.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що підрозділ "Русский добровольческий корпус" опублікував заяву у відповідь на матеріал російського видання "Вёрстка", який вийшов 12 березня та містить звинувачення на адресу організації та її командування.
У РДК заявили, що публікація нібито порушує базові журналістські стандарти та містить необґрунтовані звинувачення у тяжких злочинах, зокрема у тортурах та позасудових стратах. Представники корпусу стверджують, що у матеріалі немає конкретних доказів цих тверджень. За їхніми словами, журналісти посилаються на анонімні джерела і не наводять даних про людей, які нібито стали жертвами, а також не описують обставини можливих інцидентів. У заяві також зазначено, що інші звинувачення, зокрема щодо крадіжок чи вимагання, також не підкріплені перевірюваними фактами.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/ua_dshv/8316
