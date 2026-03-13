Десантники ЗСУ штурмом захопили позицію росіян: що відбулося далі

Українські десантники провели штурмову операцію на одній із ділянок фронту та захопили позицію російських військових.

Як повідомили у 77 окремій аеромобільній Наддніпрянській бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ, бійці 2 аеромобільного батальйону здійснили рішучі штурмові дії та зайшли безпосередньо на позицію противника.

Під час ближнього бою українські військові змусили російських окупантів скласти зброю. У результаті операції четверо військовослужбовців армії РФ здалися в полон.

Ще один російський військовий, який чинив опір, був ліквідований.

Полонені поповнять обмінний фонд України та можуть бути використані під час майбутніх обмінів полоненими.

У бригаді зазначають, що ця операція стала черговим свідченням того, що російські підрозділи втрачають контроль над ситуацією навіть на власних позиціях.



