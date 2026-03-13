Десантники ВСУ штурмом захватили позицию россиян: что произошло дальше

Украинские десантники провели штурмовую операцию на одном из участков фронта и захватили позицию российских военных.

Украинский штурм на россиян

Как сообщили в 77 отдельной аэромобильной Приднепровской бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ, бойцы 2 аэромобильного батальона совершили решительные штурмовые действия и зашли непосредственно на позицию противника.

Во время ближнего боя украинские военные заставили российских окупантов сложить оружие. В результате операции четверо военнослужащих армии РФ сдались в плен.

Еще один российский военный, оказывавший сопротивление, был ликвидирован.

Пленные пополнят обменный фонд Украины и могут быть использованы в ходе будущих обменов пленными.

В бригаде отмечают, что эта операция стала очередным свидетельством того, что российские подразделения теряют контроль над ситуацией даже на своих позициях.



