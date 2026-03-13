Десантники ВСУ штурмом захватили позицию россиян: что произошло дальше
commentss НОВОСТИ Все новости

Десантники ВСУ штурмом захватили позицию россиян: что произошло дальше

Украинские десантники штурмом зашли на позицию россиян и взяли пленных

13 марта 2026, 20:20
Ткачова Марія

Украинские десантники провели штурмовую операцию на одном из участков фронта и захватили позицию российских военных.

Десантники ВСУ штурмом захватили позицию россиян: что произошло дальше

Украинский штурм на россиян

Как сообщили в 77 отдельной аэромобильной Приднепровской бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ, бойцы 2 аэромобильного батальона совершили решительные штурмовые действия и зашли непосредственно на позицию противника.

Во время ближнего боя украинские военные заставили российских окупантов сложить оружие. В результате операции четверо военнослужащих армии РФ сдались в плен.

Еще один российский военный, оказывавший сопротивление, был ликвидирован.

Пленные пополнят обменный фонд Украины и могут быть использованы в ходе будущих обменов пленными.

В бригаде отмечают, что эта операция стала очередным свидетельством того, что российские подразделения теряют контроль над ситуацией даже на своих позициях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что подраздел "Русский добровольческий корпус" опубликовал заявление в ответ на материал российского издания "Вёрстка", которое вышло 12 марта и содержит обвинения в адрес организации и ее командования.
В РДК заявили, что публикация якобы нарушает базовые журналистские стандарты и содержит необоснованные обвинения в тяжких преступлениях, в том числе в пытках и внесудебных казнях. Представители корпуса утверждают, что в материале нет конкретных доказательств этих утверждений. По их словам, журналисты ссылаются на анонимные источники и не приводят данных о якобы ставших жертвами людях, а также не описывают обстоятельства возможных инцидентов. В заявлении также отмечено, что другие обвинения, в частности в отношении краж или вымогательств, также не подкреплены проверяемыми фактами.



Источник: https://t.me/ua_dshv/8316
