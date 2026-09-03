Держава повністю змінює правила: що тепер буде відбуватися під час тривог

Сирена перестала бути подією і стала погодою. Держава вчора вперше спробувала описати правилами те, з чим Київ, Харків і Одеса живуть уже рік. Про це розповів політичний експерт Анатолій Мелащенко.

Повітряна тривога. Фото: із відкритих джерел

Експерт зазначив, Зеленський оголосив пʼять рішень, і головне з них таке: тривог буде дві. Жовтий рівень – загроза дронів. Червоний – ракети, балістика, масована атака. Звукові сигнали стануть різними, самі тривоги – географічно точнішими, а конкретні критерії для кожного рівня щотижня визначатимуть Генеральний штаб і Повітряні сили разом з урядом. При жовтому державні структури, місцева влада і бізнес матимуть право працювати за окремо прописаними умовами. У Києві Сирецько-Печерська лінія метро при жовтому працюватиме повністю, наземного транспорту додадуть, комендантську годину скоротять. Школи, дитсадки та лікарні залишаються на чинних правилах. Формулювання президента гранично просте: дати людям і бізнесу більше передбачуваності.

Аналітик наголошує, насправді це рішення взагалі не про сирени. Росія змінила спосіб атак раніше, ніж ми змінили спосіб реагування. Реактивні "шахеди" йдуть на швидкості близько чотирьохсот кілометрів на годину, "Бандероль" – до шестисот; у липні застосування реактивних апаратів зросло впʼятеро проти червня. Атакують удень, а не тільки вночі. Вісімнадцятого серпня близько сотні дронів працювали по Києву та області протягом дванадцяти годин. Дванадцять годин – це вже не наліт. Це робочий день, вилучений з країни. І в цьому весь розрахунок. Дрон, збитий над полем, усе одно влучив – у зміну, у виторг, у графік поставки. Фінансові аналітики оцінюють добу суцільних тривог для київської економіки в сім-чотирнадцять мільйонів доларів, тиждень такої інтенсивності – у пʼятдесят-сто десять мільйонів.

"Найнеприємніше, що противник дійшов до цієї арифметики раніше за нас. У російських регіонах градація на жовтий і червоний рівні загрози безпілотників діє вже давно: там оголошують "червоний рівень" окремо від ракетної небезпеки й не зупиняють через один дрон усе підряд. Ми переходимо на модель, яку той, хто нас атакує, для себе давно налагодив", – зазначив експерт.

Він наголошує, держава по суті пропонує дорослу угоду – ми більше не зупиняємо все, а ви приймаєте залишковий ризик свідомо.

"Чотири роки ми міряли війну кілометрами та збитими цілями. Виявилося, міряти її треба ще й годинами, які вдалося відібрати у власної сирени. Бо саме з цих годин складається бюджет, з якого купують перехоплювачі, – і нічого символічного в цьому колі немає, сама арифметика", – зауважив експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна вступила в нову гонку з Росією: чим Київ збирається збивати реактивні "Шахеди".



