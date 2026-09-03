Государство полностью изменяет правила: что теперь будет происходить во время тревог

Сирена перестала быть событием и стала погодой. Государство вчера впервые попыталось описать правила того, с чем Киев, Харьков и Одесса живут уже год. Об этом рассказал политический эксперт Анатолий Мелащенко.

Воздушная тревога. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, Зеленский объявил пять решений, и главное из них: тревог будет две. Желтый уровень – угроза дронов. Красный – ракеты, баллистика, массированная атака. Звуковые сигналы станут разными, сами тревоги – географически более точными, а конкретные критерии для каждого уровня будут еженедельно определять Генеральный штаб и Воздушные силы вместе с правительством. При желтом государственные структуры, местные власти и бизнес будут иметь право работать по отдельно прописанным условиям. В Киеве Сырецко-Печерская линия метро при желтом будет работать полностью, наземный транспорт добавят, комендантский час сократят. Школы, детсады и больницы остаются на действующих правилах. Формулировка президента предельно проста: дать людям и бизнесу больше предсказуемости.

Аналитик отмечает, что на самом деле это решение вообще не о сиренах. Россия изменила способ атак раньше, чем мы изменили способ реагирования. Реактивные "шахеды" идут на скорости около четырехсот километров в час, "Бандероль" – до шестисот; в июле применение реактивных аппаратов выросло в пять раз против июня. Атакуют днем, а не только ночью. Восемнадцатого августа около сотни дронов работали по Киеву и области в течение двенадцати часов. Двенадцать часов – это уже не налет. Это рабочий день, изъятый из страны. И в этом весь расчет. Дрон, сбитый над полем, все равно попал – в смену, в выручку, в график поставки. Финансовые аналитики оценивают сутки сплошных тревог для киевской экономики в семь-четырнадцать миллионов долларов, неделю такой интенсивности – в пятьдесят сто десяти миллионов.

"Самое неприятное, что противник дошел до этой арифметики раньше нас. В российских регионах градация на желтый и красный уровни угрозы беспилотников действует уже давно: там объявляют красный уровень отдельно от ракетной опасности и не останавливают через один дрон все подряд. Мы переходим на модель, которую атакующий нас для себя давно наладил", – отметил эксперт.

Он отмечает, что государство по сути предлагает взрослое соглашение – мы больше не останавливаем все, а вы принимаете остаточный риск сознательно.

"Четыре года мы мерили войну километрами и сбитыми целями. Оказалось, мерить ее нужно еще и часами, которые удалось отобрать у собственной сирены. Потому что именно из этих часов состоит бюджет, из которого покупают перехватчики – и ничего символического в этом кругу нет, сама арифметика", – отметил эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина вступила в новую гонку с Россией: чем Киев собирается сбивать реактивные "Шахеды".



