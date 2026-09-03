Государство полностью изменяет правила: что теперь будет происходить во время тревог

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Сирена перестала быть событием и стала погодой. Государство вчера впервые попыталось описать правила того, с чем Киев, Харьков и Одесса живут уже год. Об этом рассказал политический эксперт Анатолий Мелащенко.
Воздушная тревога. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, Зеленский объявил пять решений, и главное из них: тревог будет две. Желтый уровень – угроза дронов. Красный – ракеты, баллистика, массированная атака. Звуковые сигналы станут разными, сами тревоги – географически более точными, а конкретные критерии для каждого уровня будут еженедельно определять Генеральный штаб и Воздушные силы вместе с правительством. При желтом государственные структуры, местные власти и бизнес будут иметь право работать по отдельно прописанным условиям. В Киеве Сырецко-Печерская линия метро при желтом будет работать полностью, наземный транспорт добавят, комендантский час сократят. Школы, детсады и больницы остаются на действующих правилах. Формулировка президента предельно проста: дать людям и бизнесу больше предсказуемости.
Аналитик отмечает, что на самом деле это решение вообще не о сиренах. Россия изменила способ атак раньше, чем мы изменили способ реагирования. Реактивные "шахеды" идут на скорости около четырехсот километров в час, "Бандероль" – до шестисот; в июле применение реактивных аппаратов выросло в пять раз против июня. Атакуют днем, а не только ночью. Восемнадцатого августа около сотни дронов работали по Киеву и области в течение двенадцати часов. Двенадцать часов – это уже не налет. Это рабочий день, изъятый из страны. И в этом весь расчет. Дрон, сбитый над полем, все равно попал – в смену, в выручку, в график поставки. Финансовые аналитики оценивают сутки сплошных тревог для киевской экономики в семь-четырнадцать миллионов долларов, неделю такой интенсивности – в пятьдесят сто десяти миллионов.
Он отмечает, что государство по сути предлагает взрослое соглашение – мы больше не останавливаем все, а вы принимаете остаточный риск сознательно.
Также издание "Комментарии" сообщало – Украина вступила в новую гонку с Россией: чем Киев собирается сбивать реактивные "Шахеды".