Засновник спецпідрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев виступив із критикою чинної моделі роботи Територіальних центрів комплектування (ТЦК). На його думку, розмови про реформи поки не дають реальних результатів, а сама система потребує чіткого розмежування функцій між військовими та правоохоронцями.

«Держава підставляє армію»: Засновник «KRAKEN» пояснив, чому модель роботи ТЦК потребує змін

"Про реформи ТЦК зараз говорять багато. Але, як це часто буває, розмов значно більше, ніж реальних змін. Скажу як є, проблема не лише в людях, а в самій моделі", — зазначив Немічев.

Військовий виділив два ключові аспекти, які гальмують процес та шкодять іміджу Збройних Сил України:

1. Військові не повинні займатися розшуком

Немічев наголосив, що примус та розшук — це робота спеціалізованих органів, а не бійців у формі. Наділення ТЦК поліцейськими повноваженнями лише дискредитує військових.

"Розшук і примус — це не функція військових. Для цього існують правоохоронні органи та спеціалізовані підрозділи... Коли ці функції фактично перекладають на ТЦК, держава отримує не посилення законності, а репутаційний удар по армії", — підкреслив засновник "KRAKEN".

2. Юридичні механізми замість "вуличних" методів

Другим важливим пунктом є посилення відповідальності за ухилення від служби. На думку Немічева, це має бути питанням закону, а не фізичного протистояння на вулицях.

"Ухилення від військової служби — це не питання особистої позиції. Це правопорушення закону України, за яке має наставати відповідальність у законний спосіб через чіткі юридичні механізми: обмеження прав, блокування рахунків та інші санкції", — вважає він.

На переконання Немічева, відсутність реальних наслідків для порушників свідчить про слабкість державної системи. Він підсумував: коли покаранням займаються правоохоронці — це закон, а коли ТЦК — це "підстава" для армії.

Реформа, за словами командира, має починатися саме з того, щоб військові могли зосередитися на обороні країни, а юридичні питання вирішувалися виключно правовим шляхом.

