На Рівненщині ТЦК затримали відомого монаха МП: служитиме у тилових частинах

У Рівненській області службовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали відомого ченця Варварівського скиту села Старий Корець — ігумена Германа Кулакевича. Інформацію підтвердила Рівненська єпархія УПЦ МП.

Ігумен Герман з Варварівського скиту пішов у військо: що відомо про священника та його нову службу

Архімандрит Герман після прибуття до ТЦК пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої його визнано тимчасово придатним до військової служби. Зокрема, священник проходитиме службу у запасних частинах та частинах забезпечення, перебуваючи на території Рівненщини.

Ігумен Герман відомий у регіоні не лише як священник, а й як колишній речник Рівненської єпархії УПЦ МП при покійному митрополиті Варфоломії. Раніше він був настоятелем храму у селі Гільча на Здолбунівщині, де громада довго опікувалася джерелом святого Миколая, вважаючи його воду цілющою.

У 2023 році громада храму перейшла до ПЦУ, а прихильники УПЦ МП змушені були молитися у будинку, який пожертвувала старенька жінка.

Тепер архімандрит Герман буде виконувати обов’язки у тилових частинах, що дозволяє йому поєднувати службу та духовний обов’язок.

