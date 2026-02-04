logo

В Ровенской области ТЦК задержали известного монаха МП: будет служить в тыловых частях
commentss НОВОСТИ Все новости

В Ровенской области ТЦК задержали известного монаха МП: будет служить в тыловых частях

Чиновники ТЦК Ровенщины доставили архимандрита Германа Кулакевича на медкомиссию: теперь он временно пригоден к службе в запасных и тыловых частях.

4 февраля 2026, 18:57
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Ровенской области служащие территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали известного монаха Варваровского скита села Старый Корец — игумена Германа Кулакевича . Информацию подтвердила Ровенская епархия УПЦ МП.

В Ровенской области ТЦК задержали известного монаха МП: будет служить в тыловых частях

Игумен Герман с Варваровского скита пошел в армию: что известно о священнике и его новой службе

Архимандрит Герман по прибытии в ТЦК прошел военно-врачебную комиссию , по результатам которой он признан временно пригодным к военной службе . В частности, священник будет проходить службу в запасных частях и частях обеспечения , находясь на территории Ровенщины.

Игумен Герман известен в регионе не только как священник, но и как бывший спикер Ровенской епархии УПЦ МП при покойном митрополите Варфоломеи . Ранее он был настоятелем храма в селе Гильча на Здолбуновщине, где община долго заботилась о источнике святого Николая , считая его воду целебной.

В 2023 году община храма перешла в ПЦУ, а сторонники УПЦ МП вынуждены были молиться в доме, пожертвованном старухой женщиной.

Теперь архимандрит Герман будет исполнять обязанности в тыловых частях, что позволяет ему совмещать службу и духовную обязанность.

Читайте также в "Комментариях", что полномасштабная война против Украины стала для России не только политическим и моральным пределом, но и точкой окончательного разрыва с христианской традицией. Такую резкую оценку дал российский религиовед, бывший редактор "Журнала Московской Патриархии" Сергей Чапнин. В интервью журналисту Евгению Киселеву он заявил, что современная Русская Православная Церковь фактически вышла из христианского мира и превратилась в инструмент государственной власти.



