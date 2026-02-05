Основатель спецподразделения KRAKEN Константин Немичев выступил с критикой действующей модели работы Территориальных центров комплектования (ТЦК). По его мнению, разговоры о реформах пока не приносят реальных результатов, а сама система требует четкого разграничения функций между военными и правоохранителями.

«Государство подставляет армию»: Основатель «KRAKEN» объяснил, почему модель работы ТЦК требует изменений

"О реформах ТЦК сейчас говорят многие. Но, как это часто бывает, разговоров гораздо больше реальных изменений. Скажу как есть проблема не только в людях, а в самой модели", — отметил Немичев.

Военный выделил два ключевых аспекта, которые тормозят процесс и вредят имиджу Вооруженных Сил Украины:

1. Военные не должны заниматься розыском

Немичев подчеркнул, что принуждение и розыск – это работа специализированных органов, а не бойцов в форме. Наделение ТЦК полицейскими полномочиями только дискредитирует военных.

"Розыск и принуждение – это не функция военных. Для этого есть правоохранительные органы и специализированные подразделения... Когда эти функции фактически переводят на ТЦК, государство получает не усиление законности, а репутационный удар по армии", — подчеркнул основатель "KRAKEN".

2. Юридические механизмы вместо "уличных" методов

Вторым важным пунктом является усиление ответственности за уклонение от службы. По мнению Немичева, это должно быть вопросом закона, а не физического противостояния на улицах.

"Уклонение от военной службы – это не вопрос личной позиции. Это правонарушение закона Украины, за которое должна наступать ответственность законным способом через четкие юридические механизмы: ограничение прав, блокирование счетов и другие санкции", — считает он.

По мнению Немичева, отсутствие реальных последствий для нарушителей свидетельствует о слабости государственной системы. Он подытожил: когда наказанием занимаются правоохранители — это закон, а когда ТЦК — это "подстава" для армии.

Реформа, по словам командира, должна начинаться с того, чтобы военные могли сосредоточиться на обороне страны, а юридические вопросы решались исключительно правовым путем.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Ровенской области служащие территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали известного монаха Варваровского скита села Старый Корец – игумена Германа Кулакевича. Информацию подтвердила Ровенская епархия УПЦ МП.