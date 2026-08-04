Денис Шмигаль попередив про найважчу зиму в історії України: яка нова мета Кремля

Україна та Росія перейшли на етап безкомпромісної війни, де ключовою ціллю стало взаємне знищення енергетичних систем. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню Politico, після систематичних ударів по електричних мережах Кремль обрав нову мішень, прагнучи повністю паралізувати життєдіяльність українських міст.

Денис Шмигаль. Фото з відкритих джерел

Глава Міненерго наголосив, що агресор намагається позбавити цивільне населення базових умов для існування.

"Минулої зими вони атакували електроенергетику та опалення, але під час відключень світла можна вижити, якщо у вас є газ і вода", — нагадав Шмигаль.

Він підкреслив, що нові плани ворога є значно небезпечнішими, адже "важко вижити більше трьох днів без води та каналізації". За оцінками посадовця, головне прагнення Путіна — остаточно добити енергосистему, зупинити оборонне виробництво та зламати українців психологічно під час зимових холодів, щоб змусити суспільство вимагати капітуляції.

Ситуація в енергетичному секторі України вже є критичною — окупанти знищили або понівечили понад 80% вітчизняної генерації електроенергії. Динаміка втрат виглядає катастрофічно:

До 2014 року : Україна мала потужність у 54,5 ГВт .

: Україна мала потужність у . Після 2022 року : Показник впав до 32 ГВт .

: Показник впав до . Після цьогорічних атак : У строю залишилося лише близько 12 ГВт .

: У строю залишилося лише близько . Поточний дефіцит: Становить 6 ГВт, що провокує регулярні вимушені відключення по всій країні.

Через це майбутній зимовий період може виявитися найскладнішим за весь час повномасштабного протистояння. Водночас офіційний Київ розраховує перехопити ініціативу на виснаження за допомогою атак на російські нафтопереробні заводи та тиску міжнародних санкцій. Очільник Міненерго висловив сподівання, що цей комплексний вплив змусить окупантів зупинити бойові дії вже поточної осені.

Шмигаль порівняв це жорстке протистояння із завершальною стадією спортивного двобою: "Це як дванадцятий раунд, і кожен боксер сподівається, що їх суперник впаде першим".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що мер Харкова Ігор Терехов жорстко відреагував на дискусії щодо можливого залучення іноземної робочої сили для відбудови країни. Поштовхом до такої заяви стали нещодавні масштабні заворушення в іспанському анклаві Сеута, куди за добу прорвалися десятки тисяч нелегалів із Марокко, що призвело до сутичок, підпалів та людських жертв.