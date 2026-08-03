Урок Сеути для України: мер Харкова закликав повернути своїх громадян замість пошуку дешевої робочої сили

Мер Харкова Ігор Терехов жорстко відреагував на дискусії щодо можливого залучення іноземної робочої сили для відбудови країни. Поштовхом до такої заяви стали нещодавні масштабні заворушення в іспанському анклаві Сеута, куди за добу прорвалися десятки тисяч нелегалів із Марокко, що призвело до сутичок, підпалів та людських жертв.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Очільник Харкова наголосив, що європейський досвід ліберального ставлення до мігрантів уже неодноразово призводив до потрясінь в Італії, Франції та країнах Скандинавії. На його думку, хоча нелегальний прорив та легальний приїзд працівників різняться, ситуація в Іспанії є чітким нагадуванням для світу.

"Міграційна політика потребує чітких правил, меж і контролю до кризи, а не після неї", — підкреслив посадовець.

Терехов відверто визнав, що українські міста, зокрема й Харків, сьогодні гостро відчувають дефіцит кадрів: критично бракує медиків, комунальників, інженерів, водіїв та будівельників. Разом із тим, він бачить величезний внутрішній потенціал усередині країни.

"Я скажу прямо: я категорично проти залучення трудових мігрантів в Україну", — емоційно заявив мер.

Він нагадав про тисячі переселенців, які не можуть працевлаштуватися, ветеранів, що повертаються з фронту, молодь без досвіду та громадян віком понад 50 років, яких несправедливо ігнорує ринок праці.

Окрему увагу керівник міста звернув на мільйони біженців, які зараз перебувають за межами батьківщини через бойові дії. Посадовець обурився логікою залучення іноземців, задавши риторичне питання про те, що влада скаже своїм громадянам після війни.

"Повертайтеся, але ваші робочі місця вже закрили дешевшою робочою силою? — звернувся до опонентів Терехов. — Дякуємо, що захищали країну, але на вашу перекваліфікацію не знайшлося грошей?".

Своїм найвищим пріоритетом на етапі реінтеграції та відбудови мер назвав підтримку українських родин, створення умов для повернення біженців та всебічну допомогу ветеранам у пошуку роботи. На його переконання, заміна власного населення іноземцями є неприпустимою помилкою.

"Держава, яка ще не повернула своїх, не має права вже шукати їм заміну, — резюмував Ігор Терехов, додавши свій головний принцип: — Спочатку українці. Це не консерватизм — це відповідальність за майбутнє України".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні на тлі гострого дефіциту робочої сили, який посилився через війну та масовий виїзд населення за кордон, все частіше обговорюють можливість активнішого залучення іноземних працівників. Однак експерти застерігають: така стратегія не здатна автоматично вирішити глибинні проблеми економіки та ринку праці.



