В Україні на тлі гострого дефіциту робочої сили, який посилився через війну та масовий виїзд населення за кордон, все частіше обговорюють можливість активнішого залучення іноземних працівників. Однак експерти застерігають: така стратегія не здатна автоматично вирішити глибинні проблеми економіки та ринку праці.

Фото: з відкритих джерел

Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України Олександр Гладун вважає, що спрощення міграційної політики подається як швидке рішення, але насправді не усуває першопричини кризи. На його думку, ключова проблема полягає у неефективності внутрішніх економічних механізмів, які потребують системних реформ, а не лише додаткової робочої сили з-за кордону.

Він підкреслює, що інтеграція трудових мігрантів у вже наявну економічну систему не гарантує автоматичного зростання її ефективності. Навіть за умов збільшення кількості працівників результат може бути мінімальним або непередбачуваним, адже сама структура ринку праці залишається незбалансованою. Тому, за його словами, очікувати суттєвого покращення рівня життя лише за рахунок імміграції не варто.

Окремо фахівець звертає увагу на те, що частина іноземних працівників може розглядати Україну як тимчасовий етап на шляху до більш розвинених країн ЄС. У такому випадку країна фактично стає транзитною територією для трудової міграції, що знижує довгострокову користь від їхнього перебування.

Ще один аспект стосується фінансової поведінки мігрантів. Як правило, вони прагнуть максимально заощаджувати в Україні та переказувати зароблені кошти за кордон. Це означає відтік валюти з економіки, що може додатково впливати на фінансову стабільність держави.

Портал "Коментарі" вже писав, що надійшла інформація про ймовірну загрозу застосування балістичного озброєння з території Брянської області в нічний період. За даними моніторингових джерел, існує ризик ракетних запусків у напрямку України, що може становити підвищену небезпеку для низки регіонів.