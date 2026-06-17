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Цієї ночі буде неспокійно: монітори терміново попередили про загрозу потужного удару

Особливо пильними варто бути жителям Києва та північних областей

17 червня 2026, 20:50
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Клименко Елена

Надійшла інформація про ймовірну загрозу застосування балістичного озброєння з території Брянської області в нічний період. За даними моніторингових джерел, існує ризик ракетних запусків у напрямку України, що може становити підвищену небезпеку для низки регіонів.

Цієї ночі буде неспокійно: монітори терміново попередили про загрозу потужного удару

Фото: з відкритих джерел

У Києві та Київській області оголошено підвищений рівень ракетної загрози. Фахівці попереджають про можливі пуски балістичних ракет найближчими годинами або вночі. Ситуація перебуває під постійним контролем відповідних служб, а інформація оперативно уточнюється.

Окремо зазначається, що під особливою увагою залишаються Київ, Київська область, Чернігівщина, а також міста Миргород і Кременчук. Саме ці напрямки можуть бути потенційними цілями у разі ракетної атаки.

Крім того, повідомляється про активність ударних безпілотників типу "Shahed", які вже були запущені з північного напрямку. За попередніми даними, йдеться про близько десятка дронів, що рухаються в бік території України. Це свідчить про комбіновану загрозу із застосуванням як ракетного, так і дронового озброєння.

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях до офіційного відбою загрози. У разі оголошення тривоги рекомендується оперативно реагувати та не поширювати неперевірену інформацію.

"Коментарі" вже писали, що Фінляндія внесла зміни до національного законодавства, які передбачають можливість імпорту, транспортування, постачання та зберігання ядерної зброї на своїй території у випадках, пов’язаних із потребами оборони держави. Як повідомляє Bloomberg, відповідне рішення було ухвалене фінським парламентом після голосування, у якому 125 депутатів підтримали зміни, тоді як 61 висловився проти.   



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