Урок Сеуты для Украины: мэр Харькова призвал вернуть своих граждан вместо поиска дешевой рабочей силы

Мэр Харькова Игорь Терехов жестко отреагировал на дискуссии о возможном привлечении иностранной рабочей силы к восстановлению страны. Толчком к такому заявлению стали недавние масштабные беспорядки в испанском анклаве Сеута, куда за сутки прорвались десятки тысяч нелегалов из Марокко, что привело к стычкам, поджогам и человеческим жертвам.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Глава Харькова подчеркнул, что европейский опыт либерального отношения к мигрантам уже неоднократно приводил к потрясениям в Италии, Франции и Скандинавии. По его мнению, хотя нелегальный прорыв и легальный приезд работников разнятся, ситуация в Испании является четким напоминанием миру.

"Миграционная политика нуждается в четких правилах, границах и контроле до кризиса, а не после него", — подчеркнул чиновник.

Терехов откровенно признал, что украинские города, в том числе Харьков, сегодня остро ощущают дефицит кадров: критически не хватает медиков, коммунальщиков, инженеров, водителей и строителей. Вместе с тем он видит огромный внутренний потенциал внутри страны.

"Я скажу прямо: я категорически против привлечения трудовых мигрантов в Украину", — эмоционально заявил мэр.

Он напомнил о тысячах переселенцев, которые не могут трудоустроиться, возвращающихся с фронта ветеранов, молодежь без опыта и граждан старше 50 лет, которых несправедливо игнорирует рынок труда.

Отдельное внимание руководитель города обратил на миллионы беженцев, которые сейчас находятся за пределами родины из-за боевых действий. Чиновник возмутился логикой привлечения иностранцев, задав риторический вопрос о том, что власти скажут своим гражданам после войны.

"Возвращайтесь, но ваши рабочие места уже закрыли более дешевой рабочей силой? – обратился к оппонентам Терехов. — Спасибо, что защищали страну, но на вашу переквалификацию не нашлось денег?".

Своим высоким приоритетом на этапе реинтеграции и восстановления мэр назвал поддержку украинских семей, создание условий для возвращения беженцев и всемерную помощь ветеранам в поиске работы. По его убеждению, замена собственного населения иностранцами недопустима ошибка.

"Государство, еще не вернувшее своих, не имеет права уже искать им замену, — резюмировал Игорь Терехов, добавив свой главный принцип: — Сначала украинцы. Это не консерватизм – это ответственность за будущее Украины".

Напомним , портал "Комментарии" писал , что в Украине на фоне острого дефицита рабочей силы, который усилился из-за войны и массового выезда населения за границу, все чаще обсуждают возможность более активного привлечения иностранных работников. Однако эксперты предостерегают, что такая стратегия не способна автоматически решить глубинные проблемы экономики и рынка труда.



