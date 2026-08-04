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Денис Шмыгаль предупредил о самой тяжелой зиме в истории Украины: какая новая цель Кремля

«Как двенадцатый раунд»: Шмыгаль рассказал об энергетическом терроре и стратегии принуждения Путина к миру

4 августа 2026, 11:09
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Недилько Ксения

Украина и Россия перешли на этап бескомпромиссной войны, где ключевой целью стало взаимное уничтожение энергетических систем. Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль в интервью изданию Politico , после систематических ударов по электрическим сетям Кремль избрал новую мишень, стремясь полностью парализовать жизнедеятельность украинских городов.

Денис Шмыгаль предупредил о самой тяжелой зиме в истории Украины: какая новая цель Кремля

Денис Шмыгаль. Фото из открытых источников

Глава Минэнерго подчеркнул, что агрессор пытается лишить гражданское население базовых условий к существованию.

"Минувшей зимой они атаковали электроэнергетику и отопление, но при отключениях света можно выжить, если у вас есть газ и вода", — напомнил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что новые планы врага значительно опаснее, ведь "трудно выжить более трех дней без воды и канализации". По оценкам чиновника, главное стремление Путина окончательно добить энергосистему, остановить оборонное производство и сломать украинцев психологически во время зимних холодов, чтобы заставить общество требовать капитуляции.

Ситуация в энергетическом секторе Украины уже критическая — оккупанты уничтожили или изуродовали более 80% отечественной генерации электроэнергии. Динамика потерь выглядит катастрофически:

  • До 2014 года Украина имела мощность в 54,5 ГВт .
  • После 2022 года : Показатель упал до 32 ГВт .
  • После атак в этом году : В строю осталось лишь около 12 ГВт .
  • Текущий дефицит : составляет 6 ГВт , что провоцирует регулярные вынужденные отключения по всей стране.

Поэтому будущий зимний период может оказаться самым сложным за все время полномасштабного противостояния. В то же время, официальный Киев рассчитывает перехватить инициативу на истощение с помощью атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и давления международных санкций. Глава Минэнерго выразил надежду, что это комплексное влияние заставит оккупантов остановить боевые действия уже текущей осенью.

Шмыгаль сравнил это жесткое противостояние с завершающей стадией спортивного поединка: "Это как двенадцатый раунд, и каждый боксер надеется, что их соперник упадет первым".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мэр Харькова Игорь Терехов жестко отреагировал на дискуссии о возможном привлечении иностранной рабочей силы для восстановления страны. Толчком к такому заявлению стали недавние масштабные беспорядки в испанском анклаве Сеута, куда за сутки прорвались десятки тысяч нелегалов из Марокко, что привело к стычкам, поджогам и человеческим жертвам.



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