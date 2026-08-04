Денис Шмыгаль предупредил о самой тяжелой зиме в истории Украины: какая новая цель Кремля

Украина и Россия перешли на этап бескомпромиссной войны, где ключевой целью стало взаимное уничтожение энергетических систем. Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль в интервью изданию Politico , после систематических ударов по электрическим сетям Кремль избрал новую мишень, стремясь полностью парализовать жизнедеятельность украинских городов.

Денис Шмыгаль. Фото из открытых источников

Глава Минэнерго подчеркнул, что агрессор пытается лишить гражданское население базовых условий к существованию.

"Минувшей зимой они атаковали электроэнергетику и отопление, но при отключениях света можно выжить, если у вас есть газ и вода", — напомнил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что новые планы врага значительно опаснее, ведь "трудно выжить более трех дней без воды и канализации". По оценкам чиновника, главное стремление Путина окончательно добить энергосистему, остановить оборонное производство и сломать украинцев психологически во время зимних холодов, чтобы заставить общество требовать капитуляции.

Ситуация в энергетическом секторе Украины уже критическая — оккупанты уничтожили или изуродовали более 80% отечественной генерации электроэнергии. Динамика потерь выглядит катастрофически:

До 2014 года Украина имела мощность в 54,5 ГВт .

Украина имела мощность в . После 2022 года : Показатель упал до 32 ГВт .

: Показатель упал до . После атак в этом году : В строю осталось лишь около 12 ГВт .

: В строю осталось лишь около . Текущий дефицит : составляет 6 ГВт , что провоцирует регулярные вынужденные отключения по всей стране.

Поэтому будущий зимний период может оказаться самым сложным за все время полномасштабного противостояния. В то же время, официальный Киев рассчитывает перехватить инициативу на истощение с помощью атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и давления международных санкций. Глава Минэнерго выразил надежду, что это комплексное влияние заставит оккупантов остановить боевые действия уже текущей осенью.

Шмыгаль сравнил это жесткое противостояние с завершающей стадией спортивного поединка: "Это как двенадцатый раунд, и каждый боксер надеется, что их соперник упадет первым".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мэр Харькова Игорь Терехов жестко отреагировал на дискуссии о возможном привлечении иностранной рабочей силы для восстановления страны. Толчком к такому заявлению стали недавние масштабные беспорядки в испанском анклаве Сеута, куда за сутки прорвались десятки тысяч нелегалов из Марокко, что привело к стычкам, поджогам и человеческим жертвам.