"Демони швидкості" прямують до України: що це за зброя

Україна отримає нову партію західної бронетехніки для фронту. Йдеться про британські гусеничні розвідувальні машини сімейства CVR(T), серед яких існує одна з найвідоміших модифікацій — FV107 Scimitar. Цю машину називають "демоном швидкості" через її високу мобільність та бойові можливості.

Бронемашини CVR(T). Фото: Міноборони Латвії

Про нову допомогу для України заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

"Враховуючи поточні потреби Збройних сил України, ми надамо додаткові розвідувальні машини CVR(T) для боротьби з російською агресією, і ми продовжуватимемо цей вид підтримки стільки, скільки буде необхідно", — сказав Спрудс.

CVR(T) – це серія британських бойових розвідувальних машин, створених ще у 1970-х роках. Попри поважний вік, вони залишаються ефективними завдяки легкій вазі, швидкості та простоті обслуговування.

Найнебезпечнішою версією вважається FV107 Scimitar. Машина важить близько 8 тонн і оснащена 30-мм гарматою та спареним кулеметом калібру 7,62 мм. Вона може використовувати різні типи боєприпасів, від бронебійних до осколково-фугасних.

Сімейство CVR(T) стало відомим завдяки рекордній швидкості. Експортна модель FV101 Scorpion свого часу потрапила до Книги рекордів Гіннеса як найшвидший серійний танк у світі, розігнавшись до 82 км/год.

