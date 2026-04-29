"Демоны скорости" направляются в Украину: что это за оружие

Украина получит новую партию западной бронетехники для фронта Речь идет о британских гусеничных разведывательных машинах семейства CVR(T), среди которых существует одна из самых известных модификаций – FV107 Scimitar. Эту машину называют "демоном скорости" из-за ее высокой мобильности и боевых возможностей.

Бронемашины CVR(T). Фото: Минобороны Латвии

О новой помощи для Украины заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

"Учитывая текущие потребности Вооруженных сил Украины, мы предоставим дополнительные разведывательные машины CVR(T) для борьбы с российской агрессией, и мы будем продолжать этот вид поддержки столько, сколько потребуется", — сказал Спрудс.

CVR(T) – это серия британских боевых разведывательных машин, созданных еще в 1970-х годах. Несмотря на солидный возраст, они остаются эффективными благодаря легкому весу, скорости и простоте обслуживания.

Самой опасной версией считается FV107 Scimitar. Машина весит около 8 тонн и оснащена 30-мм пушкой и спаренным пулеметом калибра 7,62 мм. Она может использовать разные типы боеприпасов, от бронебойных до осколочно-фугасных.

Семейство CVR(T) стало известно благодаря рекордной скорости. Экспортная модель FV101 Scorpion в свое время попала в Книгу рекордов Гиннеса как самый быстрый серийный танк в мире, разогнавшись до 82 км/ч.

