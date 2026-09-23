Дедлайн України близько: коли Київ змусять до серйозних поступок у війні

Росія та Україна не готові до компромісів — одне з головних питань — територіальне, за даними США, залишається невирішеним. Війна триває, Київ та Москва посилюють удари, однак в України немає антибалістики, космічний дефіцит бюджету на 2026 рік і відсутність перспектив швидкого вирішення цих проблем. Штучний інтелект оцінив, скільки Україна ще зможе продовжувати війну без компромісів.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT зазначає, що Україна навряд чи чекатиме моменту, коли просто “закінчаться гроші” і влада автоматично погодиться на будь-які умови. Але простір для торгу справді може звужуватися. Водночас модель виділяє три проблеми: нестачу перехоплювачів для ППО, великий бюджетний дефіцит та відсутність реального переговорного прориву.

Найнебезпечнішим періодом ChatGPT називає осінь-зиму. Якщо одночасно посиляться удари по енергетиці, виникнуть проблеми з фінансуванням армії та не буде достатнього поповнення ППО, Київ може бути змушений розглядати значно болючіші компроміси.

Чат-бот Gemini оцінює ситуацію жорсткіше. Модель вважає, що точкою зламу стане не саме політичне рішення, а виснаження — економічне, енергетичне та військове.

За оцінкою моделі ШІ, Україна наближатиметься до моменту, коли без потужної зовнішньої підтримки стане фізично складно вести війну на виснаження. Gemini прогнозує критичну фазу ближче до кінця 2026 — початку 2027 року.

Модель пов'язує можливий тиск не лише з діями Росії, а й із холодом, фінансовими проблемами та вимогами партнерів. У такій ситуації Київ, на думку Gemini, може опинитися перед вибором між болючими умовами та продовженням боротьби самотужки.

Чат-бот DeepSeek також говорить про наближення межі, але робить акцент на двох конкретних ресурсах — антибалістичній обороні та грошах. Модель стверджує, що з початку 2026 року Україна отримує втричі менше антибалістичних ракет, ніж торік, а запас Patriot становить близько 1% від необхідного. Одночасно DeepSeek вказує на потребу у 52 млрд дол. зовнішнього фінансування на 2026 рік та значний дефіцит коштів.

У своїй оцінці чат-бот доходить висновку, що критична точка може настати до кінця осені або взимку 2026–2027 років. Саме тоді, за її сценарієм, проблеми з Patriot та наповненням бюджету можуть підштовхнути Київ до переговорів навіть на умовах, які зараз сприймаються як поступка.

Усі три чат-боти сходяться в одному: поєднання нестачі ППО, фінансів та тривалої війни поступово звужує простір для України. Водночас вони по-різному визначають межу. ChatGPT говорить передусім про осінь-зиму та можливе погіршення ситуації, Gemini — про кінець 2026-го — початок 2027 року, а DeepSeek — про кінець осені або зиму 2026-2027 років.

При цьому жодна з відповідей не стверджує, що територіальні поступки є неминучими. Йдеться саме про те, наскільки довго Україна зможе зберігати нинішню переговорну позицію за умов зростання військового та фінансового тиску.

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