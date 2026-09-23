Дедлайн Украины близко: когда Киев принудят к серьезным уступкам в войне

Россия и Украина не готовы к компромиссам – один из главных вопросов – территориальный, по данным США, остается нерешенным. Война продолжается, Киев и Москва ужесточают удары, однако у Украины нет антибаллистики, космический дефицит бюджета на 2026 год и отсутствие перспектив быстрого решения этих проблем. Искусственный интеллект оценил, сколько еще Украина сможет продолжать войну без компромиссов.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT отмечает, что Украина вряд ли будет ждать момента, когда просто "кончатся деньги" и власти автоматически согласятся на любые условия. Но простор для торга действительно может сужаться. В то же время, модель выделяет три проблемы: недостаток перехватчиков для ПВО, большой бюджетный дефицит и отсутствие реального переговорного прорыва.

Самым опасным периодом ChatGPT называет осень-зиму. Если одновременно усилятся удары по энергетике, возникнут проблемы с финансированием армии и не будет достаточного пополнения ПВО, Киев может быть вынужден рассматривать более болезненные компромиссы.

Чат-бот Gemini оценивает ситуацию более жестко. Модель считает, что точкой взлома станет не самое политическое решение, а истощение — экономическое, энергетическое и военное.

По оценке модели ИИ Украина будет приближаться к моменту, когда без мощной внешней поддержки станет физически сложно вести войну на истощение. Gemini прогнозирует критическую фазу ближе к концу 2026 – началу 2027 года.

Модель связывает возможное давление не только с действиями России, но и холодом, финансовыми проблемами и требованиями партнеров. В такой ситуации Киев, по мнению Gemini, может оказаться перед выбором между болезненными условиями и продолжением борьбы своими силами.

Чат-бот DeepSeek также говорит о приближении предела, но делает акцент на двух конкретных ресурсах – антибалистической обороне и деньгах. Модель утверждает, что с начала 2026 года Украина получает втрое меньше антибалистических ракет, чем в прошлом, а запас Patriot составляет около 1% от необходимого. Одновременно DeepSeek указывает на потребность в 52 млрд долл. внешнего финансирования на 2026 год и значительный дефицит средств.

В своей оценке чат-бот приходит к выводу, что критическая точка может наступить к концу осени или зимой 2026-2027 годов. Именно тогда по ее сценарию проблемы с Patriot и наполнением бюджета могут подтолкнуть Киев к переговорам даже на условиях, которые сейчас воспринимаются как уступка.

Все три чата сходятся в одном: сочетание нехватки ПВО, финансов и длительной войны постепенно сужает пространство для Украины. В то же время они по-разному определяют предел. ChatGPT говорит прежде всего об осени-зиме и возможном ухудшении ситуации, Gemini — о конце 2026-го — начале 2027 года, а DeepSeek — о конце осени или зиме 2026-2027 годов.

При этом ни один из ответов не утверждает, что территориальные уступки неизбежны. Речь идет именно о том, насколько долго Украина сможет сохранять нынешнюю переговорную позицию при росте военного и финансового давления.

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