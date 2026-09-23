Ультиматум Кремля: кого Трамп "зламає" першим заради показової зустрічі

У Путіна знову заявили, що президента України Володимира Зеленського готові прийняти у Москві, щоб провести переговори. Зеленський раніше категорично відмовлявся від поїздки у столицю країни-агресорки. Штучний інтелект спрогнозував, якщо без особистої зустрічі лідерів не вдасться завершити війну в Україні, кого Дональд Трамп змушуватиме піти на компроміс.

Мирні переговори. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini пояснив, що Москва навмисно висуває умову, яка робить переговори нерівноправними. Gemini вважає, що Путін таким чином прагне нав'язати власні правила і не готовий відмовлятися від своїх вимог.

Щодо Трампа, Gemini припускає, що американський президент може більше тиснути саме на Київ. Причина, яку називає чат-бот, — залежність України від американської допомоги. Водночас Кремль, за цією оцінкою, значно складніше змусити змінити позицію.

Gemini прогнозує, що Трамп може вимагати від України “гнучкості” та погодження на болючі компроміси. Чат-бот вважає, що для американського президента важливішим може бути сам факт досягнення домовленості, ніж її відповідність українським інтересам.

Чат-бот Grok також розцінює пропозицію провести зустріч у Москві як спробу створити вигідні для Кремля умови. Водночас звертає увагу на те, що Зеленський уже заявляв про готовність зустрічатися, тоді як Путін наполягає саме на російській столиці.

На думку Grok, Трамп, імовірно, намагатиметься домогтися швидкого результату. Тому основний тиск може бути спрямований на Зеленського. Путіна, як вважає чат-бот, складніше переконати залишити Москву або погодитися на нейтральний майданчик без додаткових домовленостей.

Grok припускає, що американська сторона може шукати компроміс через тиск на Київ, тоді як Росії можуть запропонувати економічні стимули або послаблення санкцій.

Чат-бот DeepSeek також вважає умову Москви свідомо складною для прийняття Україною. На думку DeepSeek, Москва у цьому випадку є не просто місцем переговорів, а символом нерівного формату.

DeepSeek зазначає, що Трамп має менше прямих важелів впливу на Путіна, тоді як Україна значно залежить від американської допомоги. Саме тому, на думку чат-бота, тиск може бути спрямований на Зеленського.

DeepSeek розглядає кілька можливих варіантів: згоду Києва на поїздку до Москви, вибір нейтрального майданчика або проведення переговорів без попередніх умов. Найбільш прийнятними майданчиками чат-бот називає Стамбул чи Женеву, тоді як Москва, за його оцінкою, може сприйматися Україною як неприйнятна умова.

Усі три чат-боти сходяться в одному: вимога провести зустріч саме в Москві створює проблему для переговорного процесу, а Трампу, якщо він прагне швидкої зустрічі, доведеться працювати з позиціями обох сторін.

Різниця — у трактуванні можливого тиску. Gemini, Grok і DeepSeek сходяться на тому, що основним об'єктом тиску може стати Київ, але DeepSeek окремо наголошує на варіанті нейтрального майданчика. Gemini більше акцентує на можливих поступках України, а Grok — на бажанні Трампа отримати швидкий публічний результат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який сценарій Трамп готує Україні.



