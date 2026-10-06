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Де ЗСУ відкинули росіян: українські військові зачистили 10 км²

Українські сили вибили кілька російських груп із ділянки на півночі Харківської області, проте супротивник продовжує шукати можливості для проникнення в районі Вовчанська

6 жовтня 2026, 09:50
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Кравцев Сергей

Українські військові провели зачистку великої ділянки лісу на північний схід від Вовчанських хуторів у Харківській області. За даними Інституту вивчення війни (ISW), українська бригада заявила про звільнення близько десяти квадратних кілометрів території.

Де ЗСУ відкинули росіян: українські військові зачистили 10 км²

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

За інформацією підрозділу, з 10 червня українські військові знищили або витіснили з цієї ділянки три групи російських військовослужбовців, які намагалися закріпитись у лісовому масиві.

Проте ситуація у районі залишається динамічною. Аналітики ISW зазначають, що російським військам вдалося поринути на інші ділянки поблизу. Геолокація опублікованих матеріалів може свідчити про просування російських підрозділів у північно-східній частині Волчанська.

Крім того, противник, ймовірно, просунувся на північ від Вовчанських Хуторів і в районі на північ від Зибіного. Таким чином, незважаючи на українські контратаки та зачищення окремих позицій, російські війська зберігають спроби знайти слабкі місця в обороні.

Особлива увага зараз прикута до спрямування на Великий Бурлук. 5 жовтня російські підрозділи продовжували наступальні дії у цьому районі. При цьому ISW не виявив підтверджених даних про нове просування російських військ.

Ситуація на північ від Вовчанська залишається змінною: українські сили проводять локальні контратаки та повертають контроль над окремими ділянками, тоді як російські підрозділи продовжують спроби проникнення.

За оцінкою аналітиків, те, що відбувається, свідчить не про стабільне просування однієї зі сторін, а про боротьбу за окремі лісові масиви та позиції, які можуть мати значення для подальших дій на північному сході Харківської області.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-october-5-2026/
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