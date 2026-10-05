Откуда снова может ударить Россия: Киев предупреждает о сценарии наступления

Россия не отказалась от возможного наступления на Украину с северного направления, однако нынешняя ситуация на фронте пока не дает ей для этого достаточных возможностей. Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По его словам, сценарий нового вторжения через Черниговскую область нельзя исключать. Для полноценной операции, направленной в сторону Киева, российской армии, как считает Пивненко, потребуется сформировать группировку примерно в 70 тысяч военнослужащих и накопить необходимый наступательный потенциал.

При этом украинский генерал допускает, что Москва может использовать для усиления группировки военнослужащих из Северной Кореи. Пивненко также не исключил активизации российских сил вдоль северной границы Украины, однако считает, что речь может идти не столько о прямом наступлении на столицу, сколько о попытке создать буферную зону в Черниговской и Сумской областях.

Такой сценарий позволил бы российскому командованию вынудить Украину перебросить дополнительные подразделения на север и тем самым ослабить другие участки фронта. В Киеве также предполагают, что Россия способна наращивать численность армии за счет мобилизации. По словам Пивненко, Москва рассчитывает привлечь 300 тысяч человек до конца года и еще столько же в 2027-м.

Вместе с тем генерал оценивает текущую ситуацию на фронте как не слишком благоприятную для российских войск. Он отметил потерю инициативы на Лиманском направлении и усиление украинских сил под Добропольем. На Харьковщине, по его словам, продолжаются разведывательно-ударные действия, направленные на сдерживание продвижения РФ к Купянску.

Таким образом, северный сценарий остается возможным, но для его реализации России, согласно оценке украинского командования, потребуется серьезное увеличение сил и средств.

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