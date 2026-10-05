Звідки знову може вдарити Росія: Київ попереджає про сценарій наступу

Росія не відмовилася від можливого наступу на Україну з північного напрямку, проте нинішня ситуація на фронті поки що не дає їй достатніх можливостей. Про це у коментарі "Телеграфу" заявив командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його словами, сценарій нового вторгнення через Чернігівську область не можна виключати. Для повноцінної операції, спрямованої у бік Києва, російській армії, як вважає Пивненко, потрібно сформувати угруповання приблизно 70 тисяч військовослужбовців і накопичити необхідний наступальний потенціал.

При цьому український генерал припускає, що Москва може використати для посилення угруповання військовослужбовців із Північної Кореї. Пивненко також не виключив активізації російських сил уздовж північного кордону України, проте вважає, що мова може йти не так про прямий наступ на столицю, як про спробу створити буферну зону в Чернігівській та Сумській областях.

Такий сценарій дозволив би російському командуванню змусити Україну перекинути додаткові підрозділи на північ і послабити тим самим інші ділянки фронту. У Києві також припускають, що Росія здатна збільшувати чисельність армії за рахунок мобілізації. За словами Півненка, Москва розраховує залучити 300 тисяч людей до кінця року і ще стільки ж 2027-го.

Водночас генерал оцінює поточну ситуацію на фронті як не надто сприятливу для російських військ. Він наголосив на втраті ініціативи на Лиманському напрямі та посилення українських сил під Добропіллем. На Харківщині, за його словами, продовжуються розвідувально-ударні дії, спрямовані на заборону просування РФ до Куп'янська.

Таким чином, північний сценарій залишається можливим, але для його реалізації Росії, згідно з оцінкою українського командування, буде потрібне серйозне збільшення сил і коштів.

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