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Где ВСУ отбросили россиян: украинские военные зачистили 10 км²

Украинские силы выбили несколько российских групп с участка на севере Харьковской области, однако противник продолжает искать возможности для проникновения в районе Волчанска

6 октября 2026, 09:50
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Кравцев Сергей

Украинские военные провели зачистку крупного участка леса к северо-востоку от Волчанских Хуторов в Харьковской области. По данным Института изучения войны (ISW), украинская бригада заявила об освобождении около 10 квадратных километров территории.

Где ВСУ отбросили россиян: украинские военные зачистили 10 км²

ВСУ. Фото: из открытых источников

По информации подразделения, с 10 июня украинские военные уничтожили или вытеснили с этого участка три группы российских военнослужащих, пытавшихся закрепиться в лесном массиве.

Однако ситуация в районе остается динамичной. Аналитики ISW отмечают, что российским войскам удалось проникнуть на другие участки поблизости. Геолокация опубликованных материалов может свидетельствовать о продвижении российских подразделений в северо-восточной части Волчанска.

Кроме того, противник, предположительно, продвинулся севернее Волчанских Хуторов и в районе севернее Зыбиного. Таким образом, несмотря на украинские контратаки и зачистку отдельных позиций, российские войска сохраняют попытки найти слабые места в обороне.

Особое внимание сейчас приковано к направлению на Большой Бурлук. 5 октября российские подразделения продолжали наступательные действия в этом районе. При этом ISW не обнаружил подтвержденных данных о новом продвижении российских войск.

Ситуация севернее Волчанска остается переменной: украинские силы проводят локальные контратаки и возвращают контроль над отдельными участками, тогда как российские подразделения продолжают попытки проникновения.

По оценке аналитиков, происходящее свидетельствует не о стабильном продвижении одной из сторон, а о борьбе за отдельные лесные массивы и позиции, которые могут иметь значение для дальнейших действий на северо-востоке Харьковской области.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-october-5-2026/
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