Де Україна проводитиме випробування балістики: коли серійно випускатимемо ракети

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Кравцев Сергей
Іноді виникають питання щодо української балістичної ракети, яка може створити багато проблем для росіян. Як Україна проводитиме випробування балістики? Коли ми можемо вийти на серійне виробництво балістики? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.
Балістична ракета. Фото: з відкритих джерел
Авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що випробування української балістичної ракети на точність поразки будуть проводитись під час запусків на територію Росії.
Зокрема, експерт розповів, як у практичному плані поява вітчизняної балістики допоможе Силам оборони України і в чому полягає принципова перевага балістики перед нашими крилатими ракетами та далекобійними дронами.
За його словами, ракета FP-7 зараз проходить випробування, які мають бути завершені у липні. Також відразу проводяться випробування зенітної ракети FP-7.х, яка відрізняється системою наведення та алгоритмом роботи.
Костянтин Криволап розповів про терміни випробувань та перехід до серійного виробництва ракети FP-7.
Директор із розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський заявив в ефірі каналу "Київ24", що серійного виробництва балістики в Україні не буде до кінця війни, адже її потрібно буде постійно вдосконалювати для обходу російської ППО.
На його думку, запускати серійне виробництво ракет Україна зможе у мирний час, щоб зберігати їх на складах або використати на полігонах.
Експерт зазначив, натомість під час війни оновлювати озброєння слід кожні 3-6 місяців, додав він. Цей процес потребує зміни технічних характеристик та можливостей.
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