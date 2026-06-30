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Де Україна проводитиме випробування балістики: коли серійно випускатимемо ракети

Україна не має власного полігону для випробувань далекобійної балістики

30 червня 2026, 09:00
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Кравцев Сергей

Іноді виникають питання щодо української балістичної ракети, яка може створити багато проблем для росіян. Як Україна проводитиме випробування балістики? Коли ми можемо вийти на серійне виробництво балістики? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Де Україна проводитиме випробування балістики: коли серійно випускатимемо ракети

Балістична ракета. Фото: з відкритих джерел

У липні закінчуються випробування

Авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що випробування української балістичної ракети на точність поразки будуть проводитись під час запусків на територію Росії.

Зокрема, експерт розповів, як у практичному плані поява вітчизняної балістики допоможе Силам оборони України і в чому полягає принципова перевага балістики перед нашими крилатими ракетами та далекобійними дронами.

"Це питання такого роду, знаєте, а що краще: ананас або маракуйя? Розумієте, це зовсім різні речі. Тобто далекобійний дрон — це одне, а крилата ракета — це трохи інше. У балістики теж є варіанти. FP-9 на близько 850 км", – зазначив Криволап.

За його словами, ракета FP-7 зараз проходить випробування, які мають бути завершені у липні. Також відразу проводяться випробування зенітної ракети FP-7.х, яка відрізняється системою наведення та алгоритмом роботи.

Костянтин Криволап розповів про терміни випробувань та перехід до серійного виробництва ракети FP-7.

"У липні закінчуються випробування. Потім почнуться державні випробування, якщо їх швидко організують. І відразу після них буде кодифікація. А після кодифікації почнуться всі процеси, пов'язані з серійним виробництвом. Але досвідчені зразки в цей час вже можна кудись запускати", — підкреслив Криволап.

Будь-яка сучасна зброя має бути модульною

Директор із розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський заявив в ефірі каналу "Київ24", що серійного виробництва балістики в Україні не буде до кінця війни, адже її потрібно буде постійно вдосконалювати для обходу російської ППО.

"Конвеєрного виробництва до кінця війни не буде. Це потрібно розуміти. Тому що будь-який засіб, який ми запускаємо по ворожій території, вимагає постійного апгрейду. Тому що ми розуміємо, де ворог заважає нам пробивати протиповітряну оборону. Відповідно, говорити про серійне виробництво поки що рано", – заявив Храпчинський.

На його думку, запускати серійне виробництво ракет Україна зможе у мирний час, щоб зберігати їх на складах або використати на полігонах.

Експерт зазначив, натомість під час війни оновлювати озброєння слід кожні 3-6 місяців, додав він. Цей процес потребує зміни технічних характеристик та можливостей.

"Саме тому я наголошую, що будь-яка сучасна зброя має бути модульною", – додав експерт.

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