Где Украина будет проводить испытания баллистики: когда будем серийно выпускать ракеты

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Кравцев Сергей
Время от времени возникают вопросы относительно украинской баллистической ракеты, которая может создать много проблем для россиян. Как Украина будет проводить испытания баллистики? Когда мы можем выйти на серийное производство баллистики? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Баллистическая ракета. Фото: из открытых источников
Авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что испытания украинской баллистической ракеты на точность поражения будут проводиться во время запусков на территорию России.
В частности, эксперт рассказал, как в практическом плане появление отечественной баллистики поможет Силам обороны Украины и в чем заключается принципиальное преимущество баллистики перед нашими крылатыми ракетами и дальнобойными дронами.
По его словам, ракета FP-7 сейчас проходит испытания, которые должны быть завершены в июле. Также сразу же проводятся испытания зенитной ракеты FP-7.х, которая отличается системой наведения и алгоритмом работы.
Константин Криволап рассказал о сроках испытаний и перехода к серийному производству ракеты FP-7.
Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский заявил в эфире канала "Киев24", что серийного производства баллистики в Украине не будет до конца войны, ведь её нужно будет постоянно совершенствовать для обхода российской ПВО.
По его мнению, запускать серийное производство ракет Украина сможет в мирное время, чтобы хранить их на складах или использовать на полигонах.
Эксперт отметил, зато во время войны обновлять вооружение следует каждые 3-6 месяцев, добавил он. Этот процесс требует изменения технических характеристик и возможностей.
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