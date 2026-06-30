Где Украина будет проводить испытания баллистики: когда будем серийно выпускать ракеты

Время от времени возникают вопросы относительно украинской баллистической ракеты, которая может создать много проблем для россиян. Как Украина будет проводить испытания баллистики? Когда мы можем выйти на серийное производство баллистики? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Баллистическая ракета. Фото: из открытых источников

В июле заканчиваются испытания

Авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что испытания украинской баллистической ракеты на точность поражения будут проводиться во время запусков на территорию России.

В частности, эксперт рассказал, как в практическом плане появление отечественной баллистики поможет Силам обороны Украины и в чем заключается принципиальное преимущество баллистики перед нашими крылатыми ракетами и дальнобойными дронами.

"Это вопрос такого рода, знаете, а что лучше: ананас или маракуйя? Понимаете, это совершенно разные вещи. То есть дальнобойный дрон – это одно, а крылатая ракета – это немного другое. У баллистики тоже есть варианты. У нас из баллистики есть FP-7 – это баллистическая ракета на короткую дистанцию, где-то на 250–300 км, и ракета FP-9 на около 850 км", – отметил Криволап.

По его словам, ракета FP-7 сейчас проходит испытания, которые должны быть завершены в июле. Также сразу же проводятся испытания зенитной ракеты FP-7.х, которая отличается системой наведения и алгоритмом работы.

Константин Криволап рассказал о сроках испытаний и перехода к серийному производству ракеты FP-7.

"В июле заканчиваются испытания. Затем начнутся государственные испытания, если их быстро организуют. И сразу после них последует кодификация. А после кодификации начнутся все процессы, связанные с серийным производством. Но опытные образцы в это время уже можно куда-нибудь запускать", – подчеркнул Криволап.

Любое современное оружие должно быть модульным

Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский заявил в эфире канала "Киев24", что серийного производства баллистики в Украине не будет до конца войны, ведь её нужно будет постоянно совершенствовать для обхода российской ПВО.

"Конвейерного производства до конца войны не будет. Это нужно понимать. Потому что любое средство, которое мы запускаем по вражеской территории, требует постоянного апгрейда. Потому что мы понимаем, где враг мешает нам пробивать противовоздушную оборону. Соответственно, говорить о серийном производстве пока рано", – заявил Храпчинский.

По его мнению, запускать серийное производство ракет Украина сможет в мирное время, чтобы хранить их на складах или использовать на полигонах.

Эксперт отметил, зато во время войны обновлять вооружение следует каждые 3-6 месяцев, добавил он. Этот процесс требует изменения технических характеристик и возможностей.

"Именно поэтому я подчеркиваю, что любое современное оружие должно быть модульным", – добавил эксперт.

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