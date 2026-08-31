Де удари українських дронів будуть ефективнішими: по чому треба почати бити ЗСУ

СОУ продовжують завдавати ударів по ворожих цілях. Які основні цілі для ударів ЗСУ? Де удари українських дронів будуть ефективнішими? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Удари по Росії. Фото: з відкритих джерел

Є дедлайн 3 – 4 місяці

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан зазначив в ефірі "24 Каналу", що Росія має кілька основних "ахіллесових п'ят": це Москва, нафтопереробна галузь і Крим.

Експерт наголосив, що вже четвертий рік поспіль вказує, куди потрібно завдавати ударів Силам оборони, якщо з'являться засоби поразки, зокрема ракетні. Сьогодні українська армія якраз націлилася на ці цілі.

"Щойно вона отримала достатню кількість засобів поразки, то почала завдавати ударів саме туди. Тільки, говорячи про Москву, мається на увазі Підмосков'я, бо на столицю поки не беремося. Чекатимемо на Хмару, але дедлайн 3 – 4 місяці, десь із 2 січня почнемо ставити питання з цього приводу, якщо не буде балістики на Москву", – наголосив Світан.

Полковник запасу ЗСУ зазначив, що спочатку під ударом опиниться Московська область, а потім і сама Москва, бо навколо області можна створити серйозне кільце.

Україні потрібно переглянути тактику ударів по РФ

Авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко зазначив, що Україні важливо запускати Росією не 1000 дронів на день, а концентруватися на місцях, де у росіян мінімальна протиповітряна оборона, зосереджуватися на найуразливіших об'єктах.

"Можна придушити що завгодно силою, кількістю, але для нас в умовах ударів по наших підприємствах, виробниках – це не той шлях. Правильно вчинили з Кримом – там спочатку вибивали ППО, а потім уже займалися об'єктами господарства, військовими частинами, позиціями зенітних комплексів, оскільки без радара – це ціль. Пускова установка – це мета. теж ціль. Вона нічого не може без наведення радара", – сказав експерт.

На його думку, зараз потрібно зосередитись на місцях, де мінімальна протиповітряна оборона.

"Хоча загалом ці операції все ж таки досить складні, ми запускаємо не просто крилаті ракети, вони супроводжуються і імітаторами і цілями, і дроновими імітаторами… Зосереджуватися потрібно на найвразливіших об'єктах. Не витрачати величезну кількість дронів на Москву і, скажімо, область в тих місцях, де вона активно захищена. Є багато міст, ми ще повністю не вибили ані Белгород, ані Курськ, ані Брянськ", — пояснив Романенко.

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