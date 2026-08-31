Где удары украинских дронов будут эффективнее: по чему нужно начать бить ВСУ

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Кравцев Сергей
СОУ продолжают наносить удары по вражеским целям. Какие основные цели для ударов ВСУ? Где удары украинских дронов будут эффективнее? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Удары по России. Фото: из открытых источников
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отметил в эфире "24 Канала", что у России есть несколько основных "ахиллесовых пят": это Москва, нефтеперерабатывающая отрасль и Крым.
Эксперт подчеркнул, что уже четвертый год подряд указывает, куда нужно наносить удары Силам обороны, если появятся средства поражения, в частности ракетные. Сегодня украинская армия как раз нацелилась на указанные цели.
Полковник запаса ВСУ отметил, что сначала под ударом окажется Московская область, а затем и сама Москва, потому что вокруг области можно создать серьезное кольцо.
Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко отметил, что Украине важно запускать по России не 1000 дронов в день, а концентрироваться на местах, где у россиян минимальная противовоздушная оборона, сосредоточиваться на самых уязвимых объектах.
По его мнению, сейчас нужно сосредоточиться на местах, где минимальна противовоздушная оборона.
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