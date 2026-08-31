Где удары украинских дронов будут эффективнее: по чему нужно начать бить ВСУ

СОУ продолжают наносить удары по вражеским целям. Какие основные цели для ударов ВСУ? Где удары украинских дронов будут эффективнее? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Удары по России. Фото: из открытых источников

Есть дедлайн 3 – 4 месяца

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отметил в эфире "24 Канала", что у России есть несколько основных "ахиллесовых пят": это Москва, нефтеперерабатывающая отрасль и Крым.

Эксперт подчеркнул, что уже четвертый год подряд указывает, куда нужно наносить удары Силам обороны, если появятся средства поражения, в частности ракетные. Сегодня украинская армия как раз нацелилась на указанные цели.

"Как только она получила достаточное количество средств поражения, то начала наносить удары именно туда. Только, говоря о Москве, имеется в виду Подмосковье, потому что на столицу пока не беремся. Будем ждать Хмару, но дедлайн 3 – 4 месяца, где-то со 2 января начнем задавать вопросы по этому поводу, если не будет баллистики на Москву", – подчеркнул Свитан.

Полковник запаса ВСУ отметил, что сначала под ударом окажется Московская область, а затем и сама Москва, потому что вокруг области можно создать серьезное кольцо.

Украине нужно пересмотреть тактику ударов по РФ

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко отметил, что Украине важно запускать по России не 1000 дронов в день, а концентрироваться на местах, где у россиян минимальная противовоздушная оборона, сосредоточиваться на самых уязвимых объектах.

"Можно подавить что угодно силой, количеством, но для нас в условиях ударов по нашим предприятиям, производителям – это не тот путь. Правильно поступили с Крымом – там сначала выбивали ПВО, а потом уже занимались объектами хозяйства, воинскими частями, позициями зенитных комплексов, поскольку без радара – это цель. Пусковая установка – это цель, какая-то транспортно-заряжающая машина – это тоже цель. Она ничего не может без наведения радара", – сказал эксперт.

По его мнению, сейчас нужно сосредоточиться на местах, где минимальна противовоздушная оборона.

"Хотя в целом эти операции всё же довольно сложны, мы запускаем не просто крылатые ракеты, они сопровождаются и имитаторами, и целями, и дрон-имитаторами… Сосредоточиваться нужно на самых уязвимых объектах. Не тратить огромное количество дронов на Москву и, скажем, область в тех местах, где она активно защищена. Есть много городов, мы еще полностью не выбили ни Белгород, ни Курск, ни Брянск", – пояснил Романенко.

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