Російське військове командування перебільшує темпи просування в Харківській області в офіційних звітах, а також відправляє у бій недостатньо навчену піхоту, включаючи хворих або поранених солдатів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Зазначається, що так званий російський "воєнкор", пов'язаний із російським Північним угрупуванням військ, звинуватив російських командирів у перебільшенні просування поблизу Синельникового в офіційних звітах.

"Воєнор" стверджував, що російське військове командування відправляє на виснаження недостатньо навчену піхоту, включаючи хворих або поранених солдатів, яких вивели з лікарень.

Представник української бригади, що діє на півночі Харківської області, повідомив, що з травня 2024 року російські війська втратили не менше ніж 15 000 убитими в бою на Вовчанському напрямку. Значна частина російських солдатів, які діють на Вовчанському напрямі, є новобранцями.

Проте російські війська нещодавно просунулися в районі Куп'янська.

Представник української бригади, яка діє на Куп'янському напрямку, 23 жовтня повідомив, що російське військове командування продовжує віддавати накази про майже постійні, виснажливі атаки, і що російські сили в основному складаються з новобранців з мінімальною підготовкою та спорядженням.

Представник зазначив, що російські солдати вдаються до крайніх методів компенсації нестачі води через нездатність російських військ налагодити та підтримувати логістику.

