Российское военное командование преувеличивает темпы продвижения в Харьковской области в официальных отчетах, а также отправляет в бой недостаточно обученную пехоту, включая больных или раненых солдат. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Отмечается, что так называемый российский "военкор", связанный с российской Северной группировкой войск, обвинил российских командиров в преувеличении продвижения вблизи Синельниково в официальных отчетах.

"Военор" утверждал, что российское военное командование отправляет на истощение недостаточно обученную пехоту, включая больных или раненых солдат, которых вывели из больниц.

Представитель украинской бригады, действующей на севере Харьковской области, сообщил, что с мая 2024 года российские войска потеряли не менее 15 000 убитыми в бою на Волчанском направлении. Значительная часть российских солдат, действующих на Волчанском направлении, являются новобранцами.

Тем не менее, российские войска недавно продвинулись в районе Купянска.

Представитель украинской бригады, которая действует на Купянском направлении, 23 октября сообщил, что российское военное командование продолжает отдавать приказы о почти постоянных, изнурительных атаках, и что российские силы в основном состоят из новобранцев с минимальной подготовкой и снаряжением.

Представитель отметил, что российские солдаты прибегают к крайним методам компенсации недостатка воды из-за неспособности российских войск наладить и поддерживать логистику.

Представитель отметил, что российские солдаты прибегают к крайним методам компенсации недостатка воды из-за неспособности российских войск наладить и поддерживать логистику.




