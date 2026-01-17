Де у Росії величезні втрати: куди перекидає підкріплення

Російські загарбники почали перекидати на Гуляйпільський напрямок підрозділи десантників. Це свідчить про великі втрати ворога на цій ділянці фронту. Про це в ефірі телемарафону розповів спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Спікер зазначив, зафіксовано перекидання десантних підрозділів російської армії на Гуляйпільський та Оріхівський напрямки. Це свідчить про великий рівень втрат РФ на цих напрямках.

Великий рівень втрат впливає на боєготовність підрозділів, які знаходилися там раніше. Тому окупанти "смикають" підкріплення з Херсонського напрямку.

Загалом на Гуляйпільському, Оріхівському та Олександрівському напрямках за добу сталося приблизно 50 бойових зіткнень, з них на першому — 31 бій. Гуляйпільський напрямок залишається одним з найскладніших.

"Теж противник намагався пройти в глибину нашої оборони. Щодо Оріхівського напрямку, то тут ворог атакував наші позиції і в Гуляйполі, і в Дорожнянці, і в Солодкому, і в решті населених пунктів, яких є декілька коло Гуляйполя. Крім того, ворог активно застосовує і авіацію, завдаючи ударів КАБами", — додав Волошин.

Читайте також на порталі "Коментарі" — британська розвідка оприлюднила оновлену оцінку втрат російської армії у війні проти України.

Зафіксовано різке зростання кількості знищених і поранених загарбників наприкінці 2025 року на тлі активізації наступальних дій РФ. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Як зазначається у звіті британської розвідки, протягом 2025 року російські війська втратили близько 415 тисяч осіб убитими та пораненими. Це другий за масштабами річний показник за весь період повномасштабної війни — більше втрат було лише у 2024 році, коли їх кількість сягнула приблизно 430 тисяч.



