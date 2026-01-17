Где у России огромные потери: куда перебрасывает подкрепление

Российские захватчики начали перебрасывать на Гуляйпольское направление подразделения десантников. Это свидетельствует о больших потерях врага на этом участке фронта. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что зафиксирована переброска десантных подразделений российской армии на Гуляйпольское и Ореховское направления. Это свидетельствует о большом уровне потерь РФ в этих направлениях.

Большой уровень потерь влияет на боеготовность находившихся там ранее подразделений. Поэтому оккупанты "дергают" подкрепление с Херсонского направления.

В общей сложности на Гуляйпольском, Ореховском и Александровском направлениях за сутки произошло примерно 50 боевых столкновений, из них на первом — 31 бой. Гуляйпольское направление остается одним из самых сложных.

"Тоже противник пытался пройти в глубину нашей обороны. Что касается Ореховского направления, то враг атаковал наши позиции и в Гуляйполе, и в Дорожнянке, и в Сладком, и в остальных населенных пунктах, которых есть несколько вокруг Гуляйполя. Кроме того, враг активно применяет и авиацию, нанося удары КАБами", — добавил Волошин.

Зафиксирован резкий рост количества уничтоженных и раненых захватчиков в конце 2025 г. на фоне активизации наступательных действий РФ. Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Как отмечается в отчете британской разведки, за 2025 год российские войска потеряли около 415 тысяч человек убитыми и ранеными. Это второй по масштабам годовой показатель за весь период полномасштабной войны — больше потерь было только в 2024 году, когда их количество составило около 430 тысяч.



