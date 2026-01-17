Где у России огромные потери: куда перебрасывает подкрепление

Рубрики
Российские захватчики начали перебрасывать на Гуляйпольское направление подразделения десантников. Это свидетельствует о больших потерях врага на этом участке фронта. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Спикер отметил, что зафиксирована переброска десантных подразделений российской армии на Гуляйпольское и Ореховское направления. Это свидетельствует о большом уровне потерь РФ в этих направлениях.
Большой уровень потерь влияет на боеготовность находившихся там ранее подразделений. Поэтому оккупанты "дергают" подкрепление с Херсонского направления.
В общей сложности на Гуляйпольском, Ореховском и Александровском направлениях за сутки произошло примерно 50 боевых столкновений, из них на первом — 31 бой. Гуляйпольское направление остается одним из самых сложных.
Зафиксирован резкий рост количества уничтоженных и раненых захватчиков в конце 2025 г. на фоне активизации наступательных действий РФ. Об этом сообщает Минобороны Великобритании.
Как отмечается в отчете британской разведки, за 2025 год российские войска потеряли около 415 тысяч человек убитыми и ранеными. Это второй по масштабам годовой показатель за весь период полномасштабной войны — больше потерь было только в 2024 году, когда их количество составило около 430 тысяч.