Британська розвідка заявила про різке зростання втрат РФ у війні проти України

Британська розвідка оприлюднила оновлену оцінку втрат російської армії у війні проти України.

Втрати російських окупантів. Фото: з відкритих джерел

Зафіксовано різке зростання кількості знищених і поранених загарбників наприкінці 2025 року на тлі активізації наступальних дій РФ. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Як зазначається у звіті британської розвідки, протягом 2025 року російські війська втратили близько 415 тисяч осіб убитими та пораненими. Це другий за масштабами річний показник за весь період повномасштабної війни — більше втрат було лише у 2024 році, коли їх кількість сягнула приблизно 430 тисяч.

Загалом від початку вторгнення у лютому 2022 року сукупні втрати російських сил оцінюються у близько 1 мільйон 213 тисяч військових, включно з убитими та пораненими.

Окрему увагу аналітики приділили ситуації наприкінці 2025 року. У грудні середній показник щоденних втрат РФ зріс до приблизно 1130 осіб, тоді як у листопаді він становив близько 1030. Це вже четвертий місяць поспіль, коли фіксується зростання середньодобових втрат.

При цьому у звіті зазначається, що з серпня по грудень 2025 року загалом спостерігався найнижчий рівень середніх добових втрат з квітня 2024 року, однак наприкінці року ситуація для росіян різко погіршилася.

"Рівень втрат РФ знову зріс через активне просування уздовж лінії фронту. Ми очікуємо подальше збільшення втрат у січні 2026 року через продовження піхотних атак на кількох напрямках", — йдеться у публікації.

У Міноборони Великої Британії підкреслюють, що такі масштаби втрат безпосередньо впливають на здатність Росії підтримувати темпи наступу й змушують командування коригувати тактичні рішення.

Як повідомляв портал "Коментарі", від початку повномасштабної війни проти Україна Росія втратила щонайменше 19 своїх генералів. Вони були ліквідовані як на фронті, так і в тилу. Зокрема, нещодавно у Москві підірвали топ-офіцера ЗС РФ Фаніла Сарварова. Хоча не всі смерті генералів були підтверджені Міноборони РФ, їхні імена є у відкритих даних та повідомленнях як українських, так і російських джерел.