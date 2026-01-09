Скільки російських генералів знищено за час війни проти України: ЗМІ порахували

Від початку повномасштабної війни проти Україна Росія втратила щонайменше 19 своїх генералів.

Знищені генерали РФ. Фото: з відкритих джерел

Вони були ліквідовані як на фронті, так і в тилу. Зокрема, нещодавно у Москві підірвали топ-офіцера ЗС РФ Фаніла Сарварова. Хоча не всі смерті генералів були підтверджені Міноборони РФ, їхні імена є у відкритих даних та повідомленнях як українських, так і російських джерел, пише The Insider.

Серед основних причин смерті російських генералів називають удари по штабах, авіаінциденти, а також диверсії та вибухи на території РФ. Кількох ворожих вищих офіцерів знищили снайпери, деякі були ліквідовані артилерійськими ударами ще на початку війни.

Зокрема, першим знищеним генералом РФ, смерть якого підтвердили в Москві, був заступник командувача 41-ї загальновійськової армії генерал-майор Андрій Суховецький. Його 28 лютого 2022 року в Чернігівській області застрелив український снайпер.

Того ж року стало відомо про ліквідацію російських генералів Олега Мітяєва, Володимира Фролова, Андрія Симонова, Канамата Боташева і Романа Кутузова.

Далі цей список поповнився Сергієм Горячевим, Олегом Цоковим, Володимиром Завадським та іншими.

Зокрема, у 2024 – 2025 роках були знищені начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ Ігор Кирилов, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Росії Ярослав Москалик та заступник головнокомандувача російського ВМФ Михайло Гудков.

Останньою на цей час значиться смерть начальника управління оперативної підготовки Генштабу Росії Фаніла Сарварова, якого підірвали у Москві 25 грудня минулого року.

Видання нагадує, що деякі з ліквідованих генералів на момент смерті вже перебували у відставці або ж служили в добровольчих і штурмових підрозділах, зокрема, у "Шторм Z" та різних ПВК.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Москві наприкінці 2024 року остаточно підтвердили ліквідацію російського генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова, який загинув через вибух біля під’їзду, разом з помічником. Генерал-лейтенант РХБЗ вс рф Ігор Кирилов був начальником військ хімічного та біологічного захисту рф. У березні 2022-го він розповідав, що в Україні було створено мережу із понад 30 біолабораторій.