Сколько российских генералов уничтожено за время войны против Украины: СМИ посчитали

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла по меньшей мере 19 своих генералов.

Уничтожены генералы РФ. Фото: из открытых источников

Они были ликвидированы как на фронте, так и в тылу. В частности, недавно в Москве взорвали топ-офицера ВС РФ Фанила Сарварова. Хотя не все смерти генералов были подтверждены Минобороны РФ, их имена в открытых данных и сообщениях как украинских, так и российских источников, пишет The Insider.

Среди основных причин смерти российских генералов называют удары по штабам, авиаинциденты, а также диверсии и взрывы на территории РФ. Несколько вражеских высших офицеров были уничтожены снайперами, некоторые были ликвидированы артиллерийскими ударами еще в начале войны.

В частности, первым уничтоженным генералом РФ, смерть которого подтвердили в Москве, был заместитель командующего 41 общевойсковой армией генерал-майор Андрей Суховецкий. Его 28 февраля 2022 в Черниговской области застрелил украинский снайпер.

В том же году стало известно о ликвидации российских генералов Олега Митяева, Владимира Фролова, Андрея Симонова, Канамата Боташева и Романа Кутузова.

Далее этот список пополнился Сергеем Горячим, Олегом Цоковым, Владимиром Завадским и другими.

В частности, в 2024-2025 годах были уничтожены начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба России Ярослав Москалик и заместитель главнокомандующего российского ВМФ Михаил Гудков.

Последней на это время числится смерть начальника управления оперативной подготовки Генштаба России Фанила Сарварова, которого взорвали в Москве 25 декабря прошлого года.

Издание напоминает, что некоторые из ликвидированных генералов на момент смерти уже находились в отставке или служили в добровольческих и штурмовых подразделениях, в частности, в "Шторм Z" и различных ЧВК.

Как сообщал портал "Комментарии", в Москве в конце 2024 года окончательно подтвердили ликвидацию российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего из-за взрыва у подъезда, вместе с помощником. Генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов был начальником войск химической и биологической защиты России. В марте 2022-го он рассказывал, что в Украине была создана сеть из более чем 30 биолабораторий.