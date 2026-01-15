Британская разведка заявила о резком росте потерь РФ в войне против Украины

Британская разведка обнародовала обновленную оценку потерь российской армии в войне против Украины.

Потери российских окупантов. Фото: из открытых источников

Зафиксирован резкий рост количества уничтоженных и раненых захватчиков в конце 2025 года на фоне активизации наступательных действий РФ. Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Как отмечается в отчете британской разведки, за 2025 год российские войска потеряли около 415 тысяч человек убитыми и ранеными. Это второй по масштабам годовой показатель за весь период полномасштабной войны — больше потерь было только в 2024 году, когда их количество составило около 430 тысяч.

Всего с начала вторжения в феврале 2022 года совокупные потери российских сил оцениваются в около 1 миллиона 213 тысяч военных, включая убитых и раненых.

Отдельное внимание аналитики уделили ситуации в конце 2025 года. В декабре средний показатель ежедневных потерь РФ возрос до примерно 1130 человек, в то время как в ноябре он составил около 1030. Это уже четвертый месяц подряд, когда фиксируется рост среднесуточных потерь.

При этом в отчете отмечается, что с августа по декабрь 2025 в целом наблюдался самый низкий уровень средних суточных потерь с апреля 2024 года, однако в конце года ситуация для россиян резко ухудшилась.

"Уровень потерь РФ снова вырос из-за активного продвижения вдоль линии фронта. Мы ожидаем дальнейшее увеличение потерь в январе 2026 года из-за продолжения пехотных атак по нескольким направлениям", — говорится в публикации.

В Минобороны Великобритании подчеркивают, что такие масштабы потерь оказывают непосредственное влияние на способность России поддерживать темпы наступления и заставляют командование корректировать тактические решения.

Как сообщал портал "Комментарии", с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла по меньшей мере 19 своих генералов. Они были ликвидированы как на фронте, так и в тылу. В частности, недавно в Москве взорвали топ-офицера ВС РФ Фанила Сарварова. Хотя не все смерти генералов были подтверждены Минобороны РФ, их имена находятся в открытых данных и сообщениях как украинских, так и российских источников.