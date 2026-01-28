logo_ukra

Де росіяни активно готуються до штурму: десантники зробили тривожну заяву
Де росіяни активно готуються до штурму: десантники зробили тривожну заяву

Окупанти щодня стягують сили для штурму Дронівки та виходу до Сіверського Дінця, але зазнають втрат від ударів ДШВ

28 січня 2026, 12:19
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські війська посилюють тиск на позиції Сил оборони України поблизу села Дронівка на Слов’янському напрямку. Для підготовки штурмових дій противник щоденно накопичує особовий склад і техніку в районі Серебрянського лісу та поблизу Сіверська. Про це повідомляє 81 окрема аеромобільна бригада 7 корпусу Швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Де росіяни активно готуються до штурму: десантники зробили тривожну заяву

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

У бригаді зазначають, що ворог готується до штурму одразу кількох населених пунктів – Дронівки, Платонівки та Закітного – прагнучи встановити над ними контроль. Для цього російські підрозділи концентрують ресурси в лісистій місцевості та в тилових районах, намагаючись приховати підготовку до наступу.

Українські десантники цілодобово ведуть розвідку та завдають вогневих уражень по скупченнях загарбників. Особливу роль відіграють зенітні екіпажі, які знищують розвідувальні й ударні безпілотники РФ. Також цього тижня за допомогою дронів було виявлено та знищено замасковану самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація" у Серебрянському лісництві.

За словами військових, ключовою метою противника залишається контроль над прибережними районами річки Сіверський Донець і захоплення панівних висот. Це дозволило б окупантам завдавати ударів по тилових районах Сил оборони.

Тактика РФ залишається незмінною: малі штурмові групи по 2–3 військових намагаються проникати між українськими позиціями, використовуючи маскування та складні погодні умови.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сполучені Штати, за даними західних ЗМІ, підштовхують Україну до відмови від частини Донецької області, що залишилася під її контролем, в обмін на американські гарантії безпеки. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).




Джерело: https://t.me/corps7DSHV/1034
