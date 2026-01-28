logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.96

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Где россияне активно готовятся к штурму: десантники сделали тревожное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Где россияне активно готовятся к штурму: десантники сделали тревожное заявление

оккупанты ежедневно стягивают силы для штурма Дроновки и выхода к Северскому Донцу, но понесут потери от ударов ДШВ

28 января 2026, 12:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские войска усиливают давление на позиции Сил обороны Украины вблизи села Дроновка на Славянском направлении. Для подготовки штурмовых действий противник ежедневно накапливает личный состав и технику в районе Серебрянского леса и вблизи Северского. Об этом сообщает 81 отдельная аэромобильная бригада 7 корпуса Быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Где россияне активно готовятся к штурму: десантники сделали тревожное заявление

Российские войска. Фото: из открытых источников

В бригаде отмечают, что враг готовится к штурму сразу нескольких населенных пунктов – Дроновки, Платоновки и Закотного – стремясь установить над ними контроль. Для этого русские подразделения концентрируют ресурсы в лесистой местности и в тыловых районах, пытаясь скрыть подготовку к наступлению.

Украинские десантники круглосуточно ведут разведку и наносят огневые поражения по скоплениям захватчиков. Особую роль играют зенитные экипажи, уничтожающие разведывательные и ударные беспилотники РФ. Также на этой неделе с помощью дронов была обнаружена и уничтожена замаскированная самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" в Серебрянском лесничестве.

По словам военных, ключевой целью противника остается контроль над прибрежными районами реки Северский Донец и захват господствующих высот. Это позволило бы оккупантам наносить удары по тыловым районам Сил обороны.

Тактика РФ остается неизменной: малые штурмовые группы по 2-3 военных пытаются проникать между украинскими позициями, используя маскировку и сложные погодные условия.

Читайте на портале "Комментарии" — Соединенные Штаты, по данным западных СМИ, подталкивают Украину к отказу от оставшейся под ее контролем части Донецкой области в обмен на американские гарантии безопасности. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/corps7DSHV/1034
Теги:

Новости

Все новости