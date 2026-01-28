Где россияне активно готовятся к штурму: десантники сделали тревожное заявление

Российские войска усиливают давление на позиции Сил обороны Украины вблизи села Дроновка на Славянском направлении. Для подготовки штурмовых действий противник ежедневно накапливает личный состав и технику в районе Серебрянского леса и вблизи Северского. Об этом сообщает 81 отдельная аэромобильная бригада 7 корпуса Быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В бригаде отмечают, что враг готовится к штурму сразу нескольких населенных пунктов – Дроновки, Платоновки и Закотного – стремясь установить над ними контроль. Для этого русские подразделения концентрируют ресурсы в лесистой местности и в тыловых районах, пытаясь скрыть подготовку к наступлению.

Украинские десантники круглосуточно ведут разведку и наносят огневые поражения по скоплениям захватчиков. Особую роль играют зенитные экипажи, уничтожающие разведывательные и ударные беспилотники РФ. Также на этой неделе с помощью дронов была обнаружена и уничтожена замаскированная самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" в Серебрянском лесничестве.

По словам военных, ключевой целью противника остается контроль над прибрежными районами реки Северский Донец и захват господствующих высот. Это позволило бы оккупантам наносить удары по тыловым районам Сил обороны.

Тактика РФ остается неизменной: малые штурмовые группы по 2-3 военных пытаются проникать между украинскими позициями, используя маскировку и сложные погодные условия.

