Давно на них чекали: які літаки Швеція нарешті передає Україні
Давно на них чекали: які літаки Швеція нарешті передає Україні

Швеція збільшує військову допомогу Україні: надасть перші літаки радіолокації та Gripen

16 жовтня 2025, 07:31
Кравцев Сергей

Швеція готова наростити військову допомогу Україні, починаючи з літаків радіолокаційної розвідки та раннього виявлення, а пізніше розглядає передачу винищувачів Gripen. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йшлося у заяві Пола Йонсона перед початком зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі 15 жовтня.

Давно на них чекали: які літаки Швеція нарешті передає Україні

Винищувачі Gripen. Фото: із відкритих джерел

Шведський міністр оборони Пол Йонсон наголосив, що країна готова розширювати військову підтримку української армії.

У рамках другого пакету допомоги, підготовленого спільно з Норвегією та Данією, Стокгольм виділив 250 мільйонів євро та розглядає можливість подальших поставок.

Особлива увага приділяється розподілу фінансового навантаження серед країн Північної Європи та Балтії, що на думку міністра є критично важливим для ефективної підтримки України.

Першим етапом шведська сторона планує передати Києву літаки радіолокаційної розвідки та раннього повітряного виявлення.

Вони дозволять українським військовим ефективно управляти винищувачами F-16, покращуючи координацію повітряної оборони та розширюючи можливості ППО країни.

Надалі Стокгольм розглядає постачання винищувачів Gripen. Міністр оборони зазначив, що управління одразу кількома типами літаків – F-16, Mirage та Gripen – стало б викликом для українських пілотів.

Проте передача цих винищувачів посилить бойовий потенціал української авіації та ППО. Діалог з цього питання продовжується, і Україна виявляє сильний інтерес до нових літаків.

Швеція веде координацію з партнерами щодо авіаційної коаліції, щоб визначити оптимальні напрямки допомоги.

Вже в березні 2025 року Міноборони повідомляло, що постачання літаків далекого радіолокаційного виявлення ASC 890 йде згідно з графіком, а затримки пов'язані з необхідністю модифікації F-16 для умов експлуатації в Україні.

Читайте також на порталі "Коментарі" – новий пакет допомоги для України готується від Фінляндії.



Джерело: https://www.nato.int/cps/en/natohq/events_67375.htm
