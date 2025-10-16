Давно их ждали: какие самолеты Швеция наконец-то передает Украине

Швеция готова нарастить военную помощь Украине, начиная с самолетов радиолокационной разведки и раннего обнаружения, а позже рассматривает передачу истребителей Gripen. Как передает портал "Комментарии", об этом говорилось в заявлении Пола Йонсона перед началом встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе 15 октября.

Истребители Gripen. Фото: из открытых источников

Шведский министр обороны Пол Йонсон подчеркнул, что страна готова расширять военную поддержку украинской армии.

В рамках второго пакета помощи, подготовленного совместно с Норвегией и Данией, Стокгольм выделил 250 миллионов евро и рассматривает возможность дальнейших поставок.

Особое внимание уделяется распределению финансовой нагрузки среди стран Северной Европы и Балтии, что, по мнению министра, является критически важным для эффективной поддержки Украины.

Первым этапом шведская сторона планирует передать Киеву самолеты радиолокационной разведки и раннего воздушного обнаружения.

Они позволят украинским военным эффективно управлять истребителями F-16, улучшая координацию воздушной обороны и расширяя возможности ПВО страны.

В дальнейшем Стокгольм рассматривает поставку истребителей Gripen. Министр обороны отметил, что управление сразу несколькими типами самолетов – F-16, Mirage и Gripen – стало бы вызовом для украинских пилотов.

Тем не менее передача этих истребителей усилит боевой потенциал украинской авиации и ПВО. Диалог по этому вопросу продолжается, и Украина проявляет сильный интерес к новым самолетам.

Швеция ведет координацию с партнерами по авиационной коалиции, чтобы определить оптимальные направления помощи.

Уже в марте 2025 года Минобороны сообщало, что поставка самолетов дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890 идет согласно графику, а задержки связаны с необходимостью модификации F-16 для условий эксплуатации в Украине.

