Після ударів по Москві та Московській області російська влада, за спостереженнями, намагається максимально обмежити публічне висвітлення події. Федеральні медіа приділяють інциденту мінімум уваги, уникаючи деталей і будь-яких роз’яснень. Водночас навіть серед лояльних до Кремля коментаторів зростає кількість запитань і критичних зауважень щодо того, як столиця, яку роками подавали як повністю захищену, могла виявитися вразливою.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначає, що ключове значення цієї атаки виходить далеко за межі самих вибухів або прильотів у регіоні. На його думку, подія може свідчити про виявлення Україною слабких місць у системі оборони російської столиці, що потенційно змінює баланс безпеки для Кремля значно серйозніше, ніж це виглядає на перший погляд.

У російському інформаційному просторі реакція звелася переважно до замовчування або поверхневих згадок. Центральні телеканали подали інформацію без аналізу та без пояснення причин і наслідків, фактично уникаючи обговорення масштабів події. Такий підхід, за словами експерта, є типовою спробою зберегти образ повного контролю над ситуацією в столиці та не допустити розхитування офіційного наративу.

Ступак описує нинішню реакцію російської сторони як "страусину політику" — ігнорування проблеми з надією, що вона зникне з інформаційного поля. Проте, як він наголошує, замовчування не змінює реального змісту подій.

"Коментарі" вже писали, що міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже виступила з критикою заяв про нібито значні успіхи російських військ та закликала європейські держави активніше підтримувати Україну. Свою позицію вона озвучила під час безпекової конференції в Естонії, де наголосила, що реальні темпи просування армії РФ на фронті є вкрай незначними та не відповідають гучним заявам окремих експертів.