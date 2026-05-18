Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Далі буде значно більше": розкрито сенсаційний успіх атак ЗСУ по Москві і області
"Далі буде значно більше": розкрито сенсаційний успіх атак ЗСУ по Москві і області

Україна, ймовірно, виявила вразливість у системі оборони російської столиці, що може мати для Кремля значно серйозніші наслідки, ніж це виглядає на перший погляд

18 травня 2026, 15:40
Клименко Елена

Після ударів по Москві та Московській області російська влада, за спостереженнями, намагається максимально обмежити публічне висвітлення події. Федеральні медіа приділяють інциденту мінімум уваги, уникаючи деталей і будь-яких роз’яснень. Водночас навіть серед лояльних до Кремля коментаторів зростає кількість запитань і критичних зауважень щодо того, як столиця, яку роками подавали як повністю захищену, могла виявитися вразливою.

Фото: з відкритих джерел

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначає, що ключове значення цієї атаки виходить далеко за межі самих вибухів або прильотів у регіоні. На його думку, подія може свідчити про виявлення Україною слабких місць у системі оборони російської столиці, що потенційно змінює баланс безпеки для Кремля значно серйозніше, ніж це виглядає на перший погляд.

У російському інформаційному просторі реакція звелася переважно до замовчування або поверхневих згадок. Центральні телеканали подали інформацію без аналізу та без пояснення причин і наслідків, фактично уникаючи обговорення масштабів події. Такий підхід, за словами експерта, є типовою спробою зберегти образ повного контролю над ситуацією в столиці та не допустити розхитування офіційного наративу.

Ступак описує нинішню реакцію російської сторони як "страусину політику" — ігнорування проблеми з надією, що вона зникне з інформаційного поля. Проте, як він наголошує, замовчування не змінює реального змісту подій.

"Коментарі" вже писали, що міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже виступила з критикою заяв про нібито значні успіхи російських військ та закликала європейські держави активніше підтримувати Україну. Свою позицію вона озвучила під час безпекової конференції в Естонії, де наголосила, що реальні темпи просування армії РФ на фронті є вкрай незначними та не відповідають гучним заявам окремих експертів.



Джерело: https://24tv.ua/ataka-ukrayini-po-rosiyi-vidkrila-slabke-mistse-ppo-moskvi-chomu_n3070006
