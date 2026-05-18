"Продолжение следует значительно больше": раскрыт сенсационный успех атак ВСУ по Москве и области

После ударов по Москве и Московской области российские власти по наблюдениям пытаются максимально ограничить публичное освещение события. Федеральные медиа уделяют инциденту минимум внимания, избегая деталей и каких-либо разъяснений. В то же время, даже среди лояльных к Кремлю комментаторов растет количество вопросов и критических замечаний относительно того, как столица, которую годами подавали как полностью защищенную, могла оказаться уязвимой.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отмечает , что ключевое значение этой атаки выходит далеко за пределы самих взрывов или прилетов в регионе. По его мнению, событие может свидетельствовать об обнаружении Украиной слабых мест в системе обороны российской столицы, что потенциально изменяет баланс безопасности для Кремля гораздо серьезнее, чем это выглядит на первый взгляд.

В российском информационном пространстве реакция свелась преимущественно к умолчанию или поверхностным упоминаниям. Центральные телеканалы представили информацию без анализа и без объяснения причин и последствий, фактически избегая обсуждения масштабов происшествия. Такой подход, по словам эксперта, является типичной попыткой сохранить образ полного контроля над ситуацией в столице и не допустить расшатывания официального нарратива.

Ступак описывает нынешнюю реакцию российской стороны как "страусиную политику" — игнорирование проблемы с надеждой, что она исчезнет с информационного поля. Однако, как он отмечает, умолчание не изменяет реального содержания событий.

"Комментарии" уже писали, что министерша иностранных дел Латвии Байба Браже выступила с критикой заявлений о якобы значительных успехах российских войск и призвала европейские государства активнее поддерживать Украину. Свою позицию она озвучила во время конференции безопасности в Эстонии, где подчеркнула, что реальные темпы продвижения армии РФ на фронте крайне незначительны и не отвечают громким заявлениям отдельных экспертов.