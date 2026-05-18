Війна з Росією "Це буде образою для равликів": у ЄС жорстко принизили армію Путіна через просування на фронті
НОВИНИ

"Це буде образою для равликів": у ЄС жорстко принизили армію Путіна через просування на фронті

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже звернулася до європейських держав із закликом збільшити підтримку України

18 травня 2026, 15:15
Автор:
Клименко Елена

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже виступила з критикою заяв про нібито значні успіхи російських військ та закликала європейські держави активніше підтримувати Україну. Свою позицію вона озвучила під час безпекової конференції в Естонії, де наголосила, що реальні темпи просування армії РФ на фронті є вкрай незначними та не відповідають гучним заявам окремих експертів.

Дипломатка використала іронічне порівняння, щоб підкреслити повільність дій російських сил. За її словами, описувати такі темпи як "повзання равлика" навіть некоректно, адже це перебільшує ефективність російського наступу. Вона навела умовний приклад: якби равлик вирушив із району Авдіївки ще у лютому 2022 року й рухався на захід, він міг би вже дістатися Центральної Європи, тоді як російська армія фактично досі залишається втягнутою у бойові дії на Донбасі. Браже підкреслила, що Україна наразі утримує ініціативу, і цей момент необхідно використати для нарощування міжнародної допомоги.

Очільниця латвійського МЗС закликала уряди країн ЄС діяти швидко та рішуче, не зволікати з постачанням озброєння та іншої необхідної підтримки. Вона наголосила, що вікно можливостей для посилення України на полі бою не є безмежним, тому важливо діяти без затримок, поки Київ зберігає тактичну перевагу.

Водночас ситуація на фронті залишається напруженою: російські війська продовжують інтенсивні штурми, застосовують авіацію та дрони, зокрема на південних напрямках. Попри це, українські Сили оборони утримують позиції, зривають атаки противника та проводять локальні контрнаступальні операції для відновлення контролю над втраченими територіями.

Портал "Коментарі" вже писав, що уряд Угорщини ухвалив рішення повністю зняти всі раніше запроваджені обмеження щодо семи працівників українського державного Ощадбанку, яких у березні затримали під час транспортування значних обсягів готівки та золота з території Австрії.  



