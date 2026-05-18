Армію Путіна жорстко принизили через просування на фронті : категорична заява

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже виступила з критикою заяв про нібито значні успіхи російських військ та закликала європейські держави активніше підтримувати Україну. Свою позицію вона озвучила під час безпекової конференції в Естонії, де наголосила, що реальні темпи просування армії РФ на фронті є вкрай незначними та не відповідають гучним заявам окремих експертів.

Дипломатка використала іронічне порівняння, щоб підкреслити повільність дій російських сил. За її словами, описувати такі темпи як "повзання равлика" навіть некоректно, адже це перебільшує ефективність російського наступу. Вона навела умовний приклад: якби равлик вирушив із району Авдіївки ще у лютому 2022 року й рухався на захід, він міг би вже дістатися Центральної Європи, тоді як російська армія фактично досі залишається втягнутою у бойові дії на Донбасі. Браже підкреслила, що Україна наразі утримує ініціативу, і цей момент необхідно використати для нарощування міжнародної допомоги.

Очільниця латвійського МЗС закликала уряди країн ЄС діяти швидко та рішуче, не зволікати з постачанням озброєння та іншої необхідної підтримки. Вона наголосила, що вікно можливостей для посилення України на полі бою не є безмежним, тому важливо діяти без затримок, поки Київ зберігає тактичну перевагу.

Водночас ситуація на фронті залишається напруженою: російські війська продовжують інтенсивні штурми, застосовують авіацію та дрони, зокрема на південних напрямках. Попри це, українські Сили оборони утримують позиції, зривають атаки противника та проводять локальні контрнаступальні операції для відновлення контролю над втраченими територіями.

