Справа інкасаторів Ощадбанку отримала сенсаційне завершення: уряд Мадяра здивував рішенням

Уряд Угорщини ухвалив рішення повністю зняти всі раніше запроваджені обмеження щодо семи працівників українського державного Ощадбанку, яких у березні затримали під час транспортування значних обсягів готівки та золота з території Австрії. Після перегляду справи їх більше не вважають загрозою національній безпеці, у зв’язку з чим було анульовано рішення про депортацію, а також скасовано трирічну заборону на в’їзд до країн Шенгенської зони.

Як повідомили в Ощадбанку, угорська сторона також пообіцяла оперативно вилучити відповідні відомості з офіційних державних реєстрів, що юридично закріплювали обмежувальні заходи.

Підставою для такого кроку стало офіційне повідомлення від угорського органу з питань конституційного захисту, який відкликав свої попередні висновки щодо нібито потенційної загрози з боку українських громадян. Важливо, що рішення про скасування обмежень було ухвалене без очікування завершення судових процедур, тобто в адміністративному порядку та за ініціативою самої угорської сторони.

У керівництві Ощадбанку наголосили, що повне скасування всіх рішень, які там називають неправомірними, підтверджує правову позицію установи. Голова правління банку Юрій Каціон заявив, що цей випадок став прикладом ефективності послідовної юридичної стратегії, дипломатичної підтримки та захисту інтересів держави навіть у складних міжнародних ситуаціях.

Передумовою інциденту стало затримання 5 березня на території Угорщини двох інкасаторських автомобілів Ощадбанку разом із сімома співробітниками. Вони перевозили великі суми коштів та цінності — 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота з австрійського Raiffeisen Bank International до України. Тоді президент України Володимир Зеленський назвав дії угорських правоохоронців фактичним пограбуванням.

Згодом працівників відпустили, а транспортні засоби повернули, однак готівка та золото були повернуті Україні лише через два місяці. Паралельно податкові та митні органи Угорщини відкривали кримінальне провадження за підозрою у відмиванні коштів, що й призвело до заборони в’їзду до Шенгенської зони, яка тепер скасована.

