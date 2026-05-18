Дело инкассаторов Сбербанка получило сенсационное завершение: правительство Мадяра удивило решением

Правительство Венгрии приняло решение полностью снять все ранее введенные ограничения по семи работникам украинского государственного Сбербанка, которых в марте задержали при транспортировке значительных объемов наличных и золотых с территории Австрии. После пересмотра дела их больше не считают угрозой национальной безопасности, в связи с чем было аннулировано решение о депортации, а также отменен трехлетний запрет на въезд в страны Шенгенской зоны.

Как сообщили в Сбербанке, венгерская сторона также пообещала оперативно изъять соответствующие сведения из официальных государственных реестров, юридически закреплявших ограничительные меры.

Основанием для такого шага стало официальное сообщение от венгерского органа по вопросам конституционной защиты, который отозвал свои предварительные выводы относительно потенциальной угрозы со стороны украинских граждан. Важно, что решение об отмене ограничений было принято без ожидания завершения судебных процедур, то есть в административном порядке и по инициативе самой венгерской стороны.

В руководстве Сбербанка подчеркнули, что полная отмена всех решений, которые там называют неправомерными, подтверждает правовую позицию учреждения. Глава правления банка Юрий Кацион заявил, что этот случай стал примером эффективности последовательной юридической стратегии, дипломатической поддержки и защиты интересов государства даже в сложных международных ситуациях.

Предпосылкой инцидента стало задержание 5 марта на территории Венгрии двух инкассаторских автомобилей Сбербанка вместе с семью сотрудниками. Они перевозили большие суммы средств и ценности – 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота из австрийского Raiffeisen Bank International в Украину. Тогда президент Украины Владимир Зеленский назвал действия венгерских правоохранителей фактическим ограблением.

Впоследствии работников отпустили, а транспортные средства вернули, однако наличные деньги и золото были возвращены Украине только через два месяца. Параллельно налоговые и таможенные органы Венгрии открывали уголовное производство по подозрению в отмывании средств, что и привело к запрету на въезд в Шенгенскую зону, которая теперь отменена.

